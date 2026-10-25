Đời thực gợi cảm sang chảnh khác xa trên phim của diễn viên Huyền Lizzie

Huyền Lizzie đang gây chú ý với vai Hạnh trong phim "Căn nhà không mái che". Đây là nhân vật khổ nhất, nghèo nhất, xấu nhất mà nữ diễn viên từng đảm nhiệm trên màn ảnh

Huyền Lizzie chia sẻ với VietNamNet, để phục vụ tạo hình nhân vật, cô phải săn tìm những bộ quần áo cũ nhất, giản dị nhất ở chợ đồ cũ. Cả bộ phim nhân vật Hạnh chỉ mặc vài bộ đồ nên nữ diễn viên chỉ tốn khoảng 100 nghìn đồng mua phục trang.

Huyền Lizzie cũng phải làm cho mình xấu đi: đánh nền hạ xuống vài tông, thậm chí thêm một cái bớt cho nhân vật bớt xinh và thêm phần khắc khổ, nông dân hơn.

Huyền Lizzie cũng phải điều chỉnh từ dáng đi, dáng đứng, cách ăn nói đến từng hành động nhỏ để khán giả tin đó là Hạnh chứ không phải là cô.

Nữ diễn viên tại sự kiện họp báo ra mắt phim "Căn nhà không mái che". Huyền Lizzie không ngần ngại tiết lộ mình là lựa chọn thứ 3 của đạo diễn cho vai Hạnh nhưng cô tin đây là cơ hội tuyệt vời.

Tạo hình vai diễn của Huyền Lizzie khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đối lập hoàn toàn với vẻ sexy và gợi cảm ngoài đời của nữ diễn viên.

Trong các dự án trước, bà mẹ một con luôn ghi điểm bởi ngoại hình sang chảnh.

Nữ diễn viên là gương mặt được các nhãn hàng cao cấp tin tưởng bởi sở hữu phong cách sang trọng và vẻ ngoài cuốn hút.

Vốn là hot girl đời đầu của Hà Nội, Huyền Lizzie luôn thu hút với gu thời trang sang chảnh, cá tính.

Nữ diễn viên đặc biệt chuộng những chiếc túi màu đen, trang phục trắng với thiết kế gợi cảm có thể khoe được vóc dáng quyến rũ.

Huyền Lizzie có gu thời trang đa dạng và đặc biệt thích hợp với những thiết kế gợi cảm, nữ tính.

Sau khi ly hôn, Huyền Lizzie một mình nuôi con trai và kín tiếng chuyện tình cảm.

Trong bài trả lời phỏng vấn gần nhất trên VietNamNet, nữ diễn viên cho biết ở thời điểm hiện tại, kể cả khi ở một mình, cô vẫn hạnh phúc và đủ đầy. "Tôi có một công việc yêu thích để cống hiến, có con ngoan ngoãn, bố mẹ khỏe mạnh và bạn bè luôn ở bên. Với tôi, như vậy đã là quá trọn vẹn", nữ diễn viên chia sẻ.

Huyền Lizzie ở hậu trường "Căn nhà không mái che":

Ảnh, video: FBNV