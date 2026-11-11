Đời thực đối lập trên phim của diễn viên người Tày sinh năm 2002

Thu Hà Ceri đảm nhiệm vai nữ chính Thơ trong "Căn nhà không mái che". Dù ngoài đời đã 24 tuổi nhưng nhờ vóc dáng nhỏ nhắn cùng ngoại hình "hack tuổi" trẻ trung, nữ diễn viên người Tày vẫn chinh phục trọn vẹn hình ảnh cô nữ sinh 17 tuổi nghèo khó nhưng giàu nghị lực.

Trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng kể từ vai diễn gây bão trong "Đi giữa trời rực rỡ", nữ diễn viên người Tày nhận nhiều lời khen, đặc biệt là với những phân đoạn giàu cảm xúc trong phim.

Thu Hà Ceri tại sự kiện ra mắt phim "Căn nhà không mái che", Thu Hà Ceri khiêm tốn chia sẻ rằng mỗi thành viên trong gia đình Thơ đều là những nhân vật chính có chiều sâu riêng.

Ngoại hình trẻ hơn tuổi thật đã trở thành lợi thế lớn giúp cô tự tin thể hiện một nhân vật kém mình tới 7 tuổi. Đặc biệt, ở những phân đoạn tâm lý nặng nề, diễn xuất giàu cảm xúc của Thu Hà Ceri đã chạm đến trái tim người xem, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Trước khi bén duyên với nghệ thuật thứ bảy, Thu Hà Ceri từng là một người mẫu ảnh đình đám được giới trẻ yêu thích.

Hotgirl người Tày sinh năm 2002 bắt đầu gây chú ý với vai diễn ngắn trong phim "Thương ngày nắng về" năm 20 tuổi.

Kể từ đó, cô liên tục góp mặt trong các phim "Món quà của cha", "Đi giữa trời rực rỡ" và phim điện ảnh "Lật mặt 7" của Lý Hải, "Móng vuốt" cùng Tuấn Trần.

Sau biến cố sức khoẻ khi kết thúc phim "Đi giữa trời rực rỡ" ngưng đóng phim suốt 2 năm. Thu Hà từ chối lời mời vào 4 phim khác và cuối cùng đồng ý trở lại trong "Căn nhà không mái che".

Thu Hà Ceri chia sẻ với VietNamNet, việc diễn xuất bên cạnh những diễn viên tên tuổi, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn như Duy Hưng tạo ra không ít áp lực. Nữ diễn viên cũng ấn tượng khi đóng cùng Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam.

Dù xuất hiện bên cạnh dàn sao thực lực, Thu Hà Ceri vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về nét diễn, tự tin tung hứng mà không hề bị lấn át.

Khác xa với hình ảnh cô học trò Thơ giản dị, cứng cỏi và chịu thương chịu khó trên phim, Thu Hà Ceri ở đời thực sở hữu phong cách thời trang ấn tượng. Nữ diễn viên gốc Lạng Sơn theo đuổi hình tượng sắc sảo, hiện đại và vô cùng quyến rũ.

Thu Hà Ceri trong "Căn nhà không mái che" (Nguồn: VTV)

Ảnh: VTV, FBNV