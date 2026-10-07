Đối thủ tranh nhau xin chụp ảnh, đồng đội rơi nước mắt chia tay Messi

Trận đấu giữa Argentina và Benin sáng 7/10 là lần cuối Lionel Messi ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Siêu sao sinh năm 1987 tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài hơn 20 năm không lâu sau World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Messi ghi đậm dấu ấn trong trận đấu tôn vinh bản thân. Đội trưởng Argentina có 1 bàn thắng và 2 đường chuyền dẫn đến pha lập công của đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Benin lập tức tiến đến bắt tay, xin chụp ảnh với Messi. (Ảnh: Reuters)

Thủ quân của đội tuyển Argentina cũng nhận được một món quà từ đối thủ trước trận. (Ảnh: Reuters)

Phần phát biểu của Messi sau khi trận đấu kết thúc là những giây phút xúc động nhất. (Ảnh: Reuters)

Đồng đội, huấn luyện viên, khán giả không kìm được nước mắt khi huyền thoại bóng đá vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ Argentina nghe Messi phát biểu, dặn dò. (Ảnh: Reuters)

Enzo Fernandez xúc động mạnh nhất. Tiền vệ của Man City như òa khóc. Cách đây 10 năm, chính Enzo viết thư xin Messi ở lại đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Messi kết thúc sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)