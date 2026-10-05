Đối thủ thắng 18-0, gây sức ép lớn lên U17 nữ Việt Nam

U17 nữ Kyrgyzstan gây sức ép lên chủ nhà Việt Nam.

Trên sân Bà Rịa, U17 nữ Kyrgyzstan không gặp bất kỳ khó khăn nào trước Quần đảo Bắc Mariana. Chênh lệch quá lớn về trình độ giúp đại diện Trung Á liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và khép lại trận đấu với tỷ số 18-0. Đáng chú ý, Quần đảo Bắc Mariana ba lần tự đưa bóng vào lưới nhà.

Ngay phút thứ 3, từ một quả phạt góc, Cassidee Flores đánh đầu phản lưới, giúp Kyrgyzstan mở tỷ số. Đến phút 31, Flores tiếp tục trở thành người đưa bóng vào lưới đội nhà sau đường tạt của Eles Bakyt, nâng cách biệt lên 4-0.

Bàn phản lưới thứ ba xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Orica George đá phản lưới, giúp Kyrgyzstan chạm mốc 10 bàn.

Phần còn lại của trận đấu tiếp tục trở thành màn trình diễn một chiều. Perizat Zairbekova ghi tới 4 bàn, trong khi Nuraiym Razakbaeva lập hat-trick. Narselia Iliasova và Esmina Cholponbekova mỗi người đóng góp một cú đúp. Ba bàn còn lại được ghi bởi Anelia Asanbekova, Ishembieva và Zhanara Sabyrbekova.

Chiến thắng 18-0 không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Kyrgyzstan tạo lợi thế đáng kể về hiệu số trong cuộc đua tại bảng D. Đội bóng Trung Á được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U17 nữ Việt Nam cho ngôi đầu bảng và tấm vé duy nhất dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Vì vậy, màn hủy diệt Quần đảo Bắc Mariana lập tức tạo thêm sức ép cho đội chủ nhà. U17 nữ Việt Nam buộc phải hướng tới một kết quả đủ tốt trước Palestine nếu không muốn bị các đối thủ tạo khoảng cách ngay từ lượt trận đầu tiên.

Đáng chú ý, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy ấn tượng trước Palestine. Sau 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà dẫn tới 4-0, qua đó phần nào đáp lại sức ép mà Kyrgyzstan tạo ra.

Khép lại trận đấu, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0.