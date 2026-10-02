Đối thủ kỳ lạ của tuyển Việt Nam

Nếu nhìn vào quy mô dân số, Pakistan không phải một nền bóng đá nhỏ. HLV Nolberto Solano từng nhấn mạnh ông đang làm việc tại quốc gia có khoảng 250 triệu dân, tức nguồn cầu thủ tiềm năng về lý thuyết rất lớn.

Nhưng khi nói về điều Pakistan cần nhất để phát triển bóng đá, Solano không nhắc đến sân vận động hay những kế hoạch ngắn hạn. Ông cho rằng quốc gia này trước hết cần một giải chuyên nghiệp ổn định, thứ mà bóng đá Pakistan đang thiếu.

Nghịch lý nằm ở chỗ một đất nước đông dân hàng đầu thế giới vẫn phải xây dựng đội tuyển trong bối cảnh hệ thống thi đấu trong nước chưa hoàn chỉnh.

Đội tuyển dựa nhiều vào cầu thủ chơi ở nước ngoài

Pakistan từng có giải vô địch quốc gia, nhưng hệ thống thi đấu không duy trì ổn định trong nhiều năm. Việc các CLB thiếu môi trường cạnh tranh thường xuyên khiến cầu thủ trong nước khó duy trì phong độ và tích lũy kinh nghiệm.

Đội tuyển vì thế phải dựa nhiều hơn vào những cầu thủ sinh ra, trưởng thành hoặc đang thi đấu ở nước ngoài. Danh sách dự FIFA ASEAN Cup cho thấy Pakistan có nhiều gương mặt thuộc nhóm này.

Đội trưởng Abdullah Iqbal cũng cho rằng kinh nghiệm của những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và châu Á giúp chất lượng đội tuyển cải thiện. Theo anh, chiều sâu lực lượng của Pakistan hiện tốt hơn trước, khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị không làm trình độ đội bóng giảm quá nhiều.

HLV Nolberto Solano thừa nhận Pakistan cần một giải vô địch chuyên nghiệp để tạo nền tảng phát triển lâu dài cho đội tuyển.

Pakistan vì thế tạo ra một mô hình khá đặc biệt. Nền bóng đá trong nước còn thiếu nền tảng ổn định, nhưng đội tuyển vẫn có thể tập hợp những cầu thủ được đào tạo hoặc thi đấu trong môi trường tốt hơn ở nước ngoài.

Cách làm này chưa thể thay thế một giải vô địch quốc gia mạnh. Tuy nhiên, trong những giải đấu ngắn ngày, nó đủ giúp Pakistan trở thành đối thủ khó chịu hơn so với hình dung thông thường về một đội tuyển đến từ nền bóng đá thiếu hệ thống chuyên nghiệp.

Không thể nhìn Pakistan chỉ qua hệ thống trong nước

Trận hòa Philippines cho thấy điều đó. Pakistan bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng vẫn ghi hai bàn trong hiệp hai để giành điểm đầu tiên tại giải.

Theo Abdullah Iqbal, Pakistan không thay đổi quá nhiều về chiến thuật sau giờ nghỉ. Các cầu thủ chủ yếu chơi quyết liệt và tự tin hơn, rồi từng bước kéo trận đấu trở lại.

Trước đó ba ngày, Pakistan thua Thái Lan 0-4. Hai kết quả trái ngược cho thấy đội bóng của Solano vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng cũng có khả năng thích nghi sau mỗi trận.

Vì thế, tuyển Việt Nam không nên đánh giá Pakistan chỉ qua việc quốc gia này chưa có một giải chuyên nghiệp ổn định. Trong 90 phút, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với một tập thể có nhiều cầu thủ quen với môi trường bóng đá cạnh tranh ở nước ngoài.

Pakistan sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, dù hệ thống bóng đá trong nước chưa có một giải chuyên nghiệp ổn định.

Đó cũng là điểm đáng chú ý nhất ở Pakistan. Nền bóng đá phía sau đội tuyển còn nhiều vấn đề, nhưng chất lượng của 11 cầu thủ trên sân không hoàn toàn phản ánh những hạn chế ấy.

Solano hiểu rõ khoảng trống này. Ông muốn các cầu thủ Pakistan có thêm những trận quốc tế chất lượng, nhưng đồng thời thừa nhận đội tuyển khó phát triển bền vững nếu bóng đá trong nước chưa có một giải đấu chuyên nghiệp ổn định.

Trước Việt Nam, Pakistan vì thế mang hai hình ảnh trái ngược. Một bên là nền bóng đá vẫn đang loay hoay xây lại hệ thống, bên kia là đội tuyển có thêm nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và vừa cho thấy khả năng phản ứng sau khi bị dẫn hai bàn.

Với tuyển Việt Nam, điều quan trọng không nằm ở câu chuyện 250 triệu dân hay việc Pakistan thiếu giải chuyên nghiệp. Bài toán thực tế vẫn là cách xử lý một đối thủ có nhiều hạn chế về hệ thống, nhưng không dễ bị đánh bại chỉ bằng những gì tồn tại bên ngoài sân cỏ.