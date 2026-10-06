Đối thủ hạng 93 và nghịch lý trong ngày chia tay Messi

Messi chuẩn bị khoác áo tuyển Argentina lần cuối trong trận giao hữu với Benin tại Monumental.

Argentina chuẩn bị kỹ cho ngày chia tay Messi. Vé tại Monumental được bán hết, một Fan Fest riêng được tổ chức ở Buenos Aires, còn chiếc áo số 10 được để trống trong những trận trước đó để chờ chủ nhân trở lại lần cuối. Mọi thứ đều cho thấy AFA muốn biến trận đấu thành một sự kiện đặc biệt, tương xứng với vị trí của Messi trong lịch sử đội tuyển.

Điều gây tranh luận nằm ở đối thủ. Benin hiện đứng thứ 93 FIFA, chưa từng dự World Cup và hầu như không có mối liên hệ nào với sự nghiệp của Messi. Nếu chỉ là một trận giao hữu thông thường, lựa chọn này không có gì đáng nói. Nhưng khi nó trở thành trận cuối của cầu thủ quan trọng nhất lịch sử tuyển Argentina, sự chênh lệch về tầm vóc trở nên rõ ràng.

Một sự kiện lớn, một thử thách nhỏ

Việc Argentina gặp Benin có lý do riêng. Trong đợt FIFA Days này, một số đội tuyển châu Phi có khoảng trống để đá giao hữu, nhờ đó Burkina Faso và Benin cùng sang Argentina. AFA vì thế dễ dàng sắp xếp chuỗi trận sân nhà gặp Bolivia, Burkina Faso và Benin, trước khi chọn trận cuối làm ngày Messi chia tay đội tuyển.

Vấn đề là ý nghĩa của trận đấu đã thay đổi, trong khi chất lượng đối thủ vẫn vậy. Argentina vừa thắng Bolivia 4-0 rồi vượt qua Burkina Faso 7-0. Sau trận gặp Burkina Faso, HLV Lionel Scaloni cũng thừa nhận ông muốn đội nhà được gặp những đối thủ mạnh hơn nếu có điều kiện, một nhận xét cho thấy các trận giao hữu hiện tại chưa tạo ra sức ép đủ lớn.

Benin vì thế khó mang đến một thử thách thực sự cho Argentina. Nếu đội chủ nhà tiếp tục thắng cách biệt, sự chú ý rất dễ chuyển sang Messi sẽ chơi bao nhiêu phút, có ghi bàn hay không và lễ chia tay được tổ chức thế nào, thay vì diễn biến chuyên môn của trận đấu.

Vé trận Argentina - Benin được bán hết, cho thấy sức hút của ngày chia tay Messi gần như không phụ thuộc vào tên tuổi đối thủ.

Điều này tạo ra một cái kết khá đặc biệt cho sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập niên của Messi. Anh từng chơi những trận chung kết World Cup, những cuộc đối đầu căng thẳng với Brazil và trải qua nhiều giai đoạn chịu sức ép rất lớn từ chính công chúng Argentina. Sau tất cả, trận cuối của anh lại có thể là một cuộc giao hữu mà kết quả gần như không còn là điều quan trọng nhất.

Benin khó phá bữa tiệc

Dù vậy, tên tuổi của Benin khó làm ngày chia tay mất đi ý nghĩa. Khán giả đến Monumental không phải để xem đội bóng châu Phi, mà để nhìn Messi khoác áo Argentina lần cuối. Việc vé được bán hết cho thấy sức hút của trận đấu gần như không phụ thuộc vào đối thủ.

Benin cũng không muốn chỉ đóng vai phụ. HLV Gernot Rohr khẳng định đội bóng của ông sẽ thi đấu nghiêm túc dù hiểu đây là ngày đặc biệt của Messi. Một Benin chơi quyết liệt thậm chí là điều Argentina cần, bởi trận đấu sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó không biến thành màn biểu diễn một chiều kéo dài 90 phút.

Rủi ro vì thế không nằm ở khả năng Benin tạo ra cú sốc, mà ở kịch bản Argentina thắng quá dễ. Khi khoảng cách chuyên môn quá lớn, phần bóng đá có thể nhanh chóng bị đẩy xuống phía sau những nghi thức đã được chuẩn bị sẵn cho Messi.

Một trận gặp Brazil, Tây Ban Nha hay một đội tuyển hàng đầu khác chắc chắn tạo ra nhiều giá trị biểu tượng hơn. Argentina không có lựa chọn ấy và sẽ chia tay Messi bằng trận gặp Benin, đội đứng thứ 93 thế giới, tại một Monumental kín chỗ.

Sự chênh lệch đó cũng cho thấy vị trí đặc biệt của Messi trong bóng đá Argentina. Trong phần lớn sự nghiệp, anh cần những trận đấu lớn để tạo ra những khoảnh khắc lớn. Lần này thì khác, bởi tên tuổi đối thủ không còn quyết định giá trị của sự kiện. Chỉ riêng việc Messi bước ra sân trong màu áo Argentina lần cuối đã đủ khiến trận đấu với Benin trở thành một ngày đáng nhớ.