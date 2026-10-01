Đối thủ đáng gờm nhất của iPhone Duo không phải điện thoại gập Android?

iPhone Duo muốn thay thế cả iPhone và iPad

Về bản chất, iPhone Duo được thiết kế với mục tiêu kết hợp điện thoại và máy tính bảng trong cùng một thiết bị. Với màn hình bên trong 7,6 inch, sản phẩm có kích thước gần với một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn hơn là smartphone truyền thống.

iPhone Duo có mức giá khởi điểm 1.999 USD. Ảnh: Future / Tom's Guide

Điều này khiến nhiều người hâm mộ Apple kỳ vọng iPhone Duo có thể thay thế cả iPhone và iPad mini. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, sự thay thế này không hoàn toàn trọn vẹn.

Điểm khác biệt quan trọng nằm ở hệ điều hành. Dù sở hữu màn hình 7,6 inch, iPhone Duo vẫn chạy iOS thay vì iPadOS. Trong khi iPad mini hiện đã hỗ trợ khả năng đa nhiệm thực sự, iPhone Duo chỉ cung cấp kiểu chia đôi màn hình cơ bản với hai ứng dụng, tính năng từng được Apple giới thiệu trên iPad từ iOS 9 vào năm 2015.

Thiết bị gập của Apple cũng không có hệ thống cửa sổ nổi linh hoạt như iPad. Dock trên iPad mini có thể chứa khoảng một tá ứng dụng, trong khi iPhone Duo chỉ giới hạn ở 4 ứng dụng. Xét trên phương diện trải nghiệm máy tính bảng, chiếc iPhone màn hình gập mới của Apple vì thế có thể tạo cảm giác giống một chiếc iPad thế hệ cũ.

Danh sách khác biệt còn dài hơn khi xét đến các tính năng độc quyền của iPadOS. iPhone Duo không được trang bị các ứng dụng cấp độ máy tính để bàn, thanh menu hay khả năng hỗ trợ Apple Pencil Pro.

iPhone Duo vẫn tương thích với Apple Pencil USB-C, nhưng đây là phiên bản bút rẻ hơn và thiếu nhiều tính năng trên Apple Pencil Pro như sạc nam châm, Find My, barrel roll, thao tác bóp, cảm nhận lực, phản hồi xúc giác và một số tính năng nâng cao khác.

Trong khi đó, iPad mini có thể sử dụng cả Apple Pencil USB-C lẫn Apple Pencil Pro. Người dùng vì vậy có thể lựa chọn chiếc bút phù hợp và tận dụng không gian màn hình 8,3 inch để ghi chú, vẽ hoặc chỉnh sửa nội dung.

Nói cách khác, iPhone Duo có thể mang đến sự tiện lợi khi kết hợp điện thoại và máy tính bảng trong một thiết bị, nhưng nó không thực sự cung cấp đầy đủ trải nghiệm iPadOS.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPad mini vừa mạnh hơn vừa rẻ hơn

Tên gọi iPhone Duo phần nào cho thấy ý tưởng của sản phẩm: hai chiếc iPhone được ghép lại thành một thiết bị. Tuy nhiên, lợi thế này không hoàn toàn rõ ràng khi đặt cạnh một chiếc iPhone 18 Pro và iPad mini.

iPhone Duo khi dùng màn hình ngoài. Ảnh: Tom's Guide

Dù iPhone Duo được trang bị hai viên pin, thời lượng phát video trên màn hình bên trong chỉ đạt khoảng 31 giờ. Trong khi đó, nếu sở hữu iPhone 18 Pro và iPad mini, người dùng có hai thiết bị với hai viên pin và hai thời lượng sử dụng độc lập. Tổng thời gian phát video có thể đạt khoảng 46 giờ.

Không chỉ vậy, bộ đôi này còn sở hữu hai chip xử lý riêng biệt và dung lượng lưu trữ lớn hơn. iPhone 18 Pro bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 256GB, trong khi iPad mini rẻ nhất cung cấp 128GB. Tổng cộng, người dùng có 384GB dung lượng, cao hơn 50% so với mức 256GB trên iPhone Duo bản cơ sở.

Quan trọng hơn, hai thiết bị độc lập cho phép thực hiện các tác vụ nặng song song. Người dùng có thể xử lý một công việc trên iPhone trong khi iPad mini đảm nhiệm tác vụ khác. Khi một thiết bị đang sạc, cập nhật hệ điều hành hoặc chạy tác vụ nặng, thiết bị còn lại vẫn có thể được sử dụng bình thường.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là camera. Dù iPhone Duo được định vị ở phân khúc cao cấp và có giá lên tới 1.999 USD, hệ thống camera của máy vẫn không thể sánh với iPhone 18 Pro ở một số khía cạnh quan trọng.

iPhone 18 Pro sở hữu camera telephoto, mở ra khả năng zoom quang học và kỹ thuật số lên tới 8x và 40x. Đây là tính năng không xuất hiện trên iPhone Duo.

iPhone 18 Pro cũng có camera chính khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và điều chỉnh độ sâu trường ảnh theo nhu cầu. Đây là một lợi thế đáng kể đối với những người thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video.

Ngoài phần cứng, iPhone 18 Pro còn cung cấp nhiều công cụ điều khiển chuyên nghiệp như cân bằng trắng, tốc độ màn trập, Apple Log và các định dạng video nâng cao khác.

Điều đó tạo ra một quy trình làm việc khá thuận tiện: người dùng có thể quay video chất lượng cao trên iPhone 18 Pro, sau đó lập tức chuyển dữ liệu sang iPad mini thông qua AirDrop hoặc đồng bộ iCloud để chỉnh sửa trên màn hình lớn hơn. Với iPhone Duo, khả năng này không mang lại cùng mức độ linh hoạt.

Ngoài những hạn chế lớn kể trên, iPhone Duo còn có một loạt thỏa hiệp nhỏ hơn. Dù bản lề của máy được thiết kế chắc chắn đến đâu, một chiếc iPhone 18 Pro kết hợp với iPad mini về mặt vật lý vẫn có lợi thế về độ bền, bởi hai thiết bị không phải gánh chịu những rủi ro cơ học của một smartphone màn hình gập.

iPad mini A17 Pro hiện không có khả năng chống nước, nhưng thế hệ kế nhiệm được kỳ vọng sẽ cải thiện điểm này trước cuối năm.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

iPhone Duo cũng được cho là phải hy sinh nút Action, có ít lựa chọn màu sắc hơn, không có khay SIM vật lý ở một số thị trường quốc tế, chất lượng loa chưa tương xứng với mức giá và không được trang bị cảm biến LiDAR Scanner.

Những thiếu hụt riêng lẻ này có thể không quá quan trọng đối với từng người dùng, nhưng khi cộng lại, chúng khiến iPhone Duo trở thành một thiết bị phải đánh đổi khá nhiều để đổi lấy khả năng gập.

Có lẽ điểm đáng chú ý nhất trong phép so sánh này nằm ở giá bán.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, trong khi iPad mini có giá từ 599 USD. Tổng cộng, người dùng phải chi 1.798 USD cho hai thiết bị. Con số này thấp hơn tới 201 USD so với giá 1.999 USD của iPhone Duo.

Như vậy, thay vì bỏ 1.999 USD cho một thiết bị gập có thể đảm nhiệm vai trò của cả điện thoại lẫn máy tính bảng, người dùng có thể mua iPhone 18 Pro và iPad mini, đồng thời sở hữu hai thiết bị độc lập, hai bộ xử lý, tổng dung lượng lưu trữ lớn hơn, camera mạnh hơn trên smartphone và trải nghiệm iPadOS đầy đủ.

Đương nhiên, iPhone Duo vẫn có một lợi thế mà bộ đôi này không thể mang lại: toàn bộ trải nghiệm điện thoại và máy tính bảng được gói gọn trong một thiết bị duy nhất. Đây chính là giá trị mà Apple đang đặt cược với sản phẩm màn hình gập đầu tiên.

(Theo Macworld, Tom's Guide)