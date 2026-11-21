Lần này, nhóm bạn gồm Manny, Sid, Diego, Ellie và Buck nhận nhiệm vụ đưa một quả trứng khủng long trở về khu vực làm tổ trên núi lửa. Hành trình tưởng chừng đơn giản nhanh chóng trở thành chuyến phiêu lưu đầy hiểm nguy khi cả nhóm tiến sâu vào những vùng đất ngập tràn dung nham của Thế giới đã mất (Lost world).

Bên cạnh những tình huống hài hước quen thuộc, trailer còn hé lộ sự xuất hiện của loài khủng long cùng những thử thách bất ngờ đang chờ đón nhóm bạn. Đặc biệt, không thể thiếu sự trở lại của Scrat, chú sóc với niềm đam mê hạt sồi bất tận, nhân vật luôn mang đến những tình huống hài hước khó quên trong suốt loạt phim.

Lần này, Scrat còn có thêm hai người bạn đồng hành mới là Baby Scrat chú sóc con đáng yêu và Jurassic Scrat phiên bản Scrat khổng lồ mang dáng dấp khủng long. Sự xuất hiện của bộ ba hứa hẹn mang đến thêm nhiều khoảnh khắc thú vị cho chuyến phiêu lưu lần này.

Song song với trailer và poster mới, bộ phim cũng công bố thêm dàn diễn viên lồng tiếng tham gia dự án, bao gồm: Ashley Park trong vai Zee, Josh Peck trong vai Eddie, Vincent Tong trong vai Crash, Adam DeVine trong vai Julian, Coco Jones trong vai Peaches, Chris Wedge trong vai Scrat, Kari Wahlgren trong vai Scrat Nhí (Baby Scrat), Dee Bradley Baker trong vai Scrat Khủng Long (Jurassic Scrat), Eduardo Franco trong vai Bodi và James Austin Johnson trong vai Clarence the Sprout Master.

Các nhân vật quen thuộc tiếp tục được thể hiện qua những giọng lồng tiếng gắn liền với thương hiệu như: Ray Romano trong vai Manny, John Leguizamo trong vai Sid, Denis Leary trong vai Diego, Queen Latifah trong vai Ellie và Simon Pegg trong vai Buck.

Kỷ Băng hà: Điểm bùng nổ do John C. Donkin làm đạo diễn và Lori Forte sản xuất. Bộ phim dự kiến khởi chiếu độc quyền tại các rạp Việt Nam từ ngày 6/2/2027 (tức mùng 1 Tết Đinh Mùi), hứa hẹn mang đến một chuyến phiêu lưu hoạt hình đầy tiếng cười dành cho khán giả và các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.