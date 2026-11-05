Đối thủ đá thẳng vào đầu, cầu thủ La Liga 2 suýt mất mạng

Tuần vừa qua là vòng đấu diễn ra với nhiều sự cố kinh hoàng tại La Liga 2 (giải hạng Nhất Tây Ban Nha). Ở cuộc đọ sức giữa Albacete và Sabadell, Jose Corpas (Albacete) trong nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm của mình lại đá trúng thẳng vào đầu Quadri Liameed (Sabadell) đang cố gắng phòng ngự.

Trúng phải tác động rất lớn vào vùng đầu, tiền vệ người Nigeria đổ gục xuống sân và bất tỉnh trong sự hoảng hốt của cầu thủ hai đội. Trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ đỏ mà không cần suy nghĩ. Quadri Liameed được đưa vào viện ngay lập tức.

Quadri Liameed (áo đen) trúng cú đá từ đối thủ.

Ngôi sao sinh năm 2002 gặp may mắn và đã có thể hồi tỉnh, tự nói chuyện cũng như làm nhiều việc khác. Tuy nhiên, Quadri Liameed vẫn phải thực hiện nhiều bài kiểm tra rồi mới được phép quay trở lại tập luyện.

Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Sabadell thông báo: “Tin vui nhất đã đến. Quadri Liameed đã được xuất viện sau khi tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả tốt và sẽ trở lại Sabadell tối nay. Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế của CLB Albacete vì sự giúp đỡ mà chúng tôi nhận được trong suốt thời gian qua”.

Albacete có lẽ trải qua trận đấu nhiều cảm xúc bậc nhất với họ trong nhiều năm qua. Cầu thủ của đội bóng này suýt chút nữa tạo ra thảm họa bằng một pha bóng không hề cố tình làm đối phương bị đau. Trong khi đó, họ để thua 2 bàn chóng vánh trong hiệp 1 đều từ các pha đốt lưới nhà.

Thông tin liên quan đến Quadri Liameed ít được nhắc tới bởi sau đó 1 ngày, pha va chạm giữa Jesus de Miguel và Jesus Owono trong trận đấu giữa Tenerife và Andorra FC tạo nên thảm kịch. Jesus de Miguel cũng bất tỉnh trên sân nhưng anh đã không thể hồi tỉnh như Quadri Liameed. Anh đã qua đời vào sáng 3/11.

Jesus Owono bị nhiều cổ động viên gọi là “kẻ giết người” còn gia đình và người thân của Jesus de Miguel suy sụp tinh thần.