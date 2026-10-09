Đối thủ của tuyển Việt Nam tại giải châu Á sở hữu đội hình có 15 cầu thủ nhập tịch

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027 cùng UAE, Hàn Quốc và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp UAE ngay trong trận ra quân vào ngày 10/1/2027.

Tại bảng đấu này, ngoại trừ Hàn Quốc được đánh giá vượt trội, UAE và Yemen được xem là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với “Những chiến binh sao vàng” cho tấm vé đi tiếp.

Cầu thủ Alaeddine Zouhir (gốc Tunisia) trong màu áo UAE.

Trong đó, UAE đang có sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn nhờ sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ nhập tịch.

Theo những thông tin được công bố, đội bóng Tây Á hiện sở hữu tới 15 cầu thủ nhập tịch, phần lớn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển sau thời gian dài sinh sống và thi đấu tại quốc gia này.

Nhóm cầu thủ trên có nguồn gốc từ nhiều nền bóng đá khác nhau như Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Croatia, Bờ Biển Ngà, Guinea hay Tunisia.

Một số cái tên đáng chú ý gồm Marcus Meloni, Erik, Lucas Pimenta, Fabio Lima, Nicolas Gimenez, Luanzinho, Mamadou Coulibaly, Bruno, Yuri Cesar và Ousmane Camara. Ngoài ra, UAE còn có thể đón sự trở lại của Matias Palacios và Federico Cartabia trước Asian Cup 2027.

Việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng giúp HLV Zlatko Dalic có thêm lựa chọn ở cả ba tuyến. Những cầu thủ gốc Nam Mỹ mang lại khả năng xử lý bóng và tạo đột biến, trong khi các cầu thủ gốc châu Âu hoặc châu Phi giúp UAE tăng sức mạnh tranh chấp và thể lực.

Dấu ấn của nhóm cầu thủ nhập tịch được thể hiện rõ trong hành trình UAE tiến đến trận chung kết Gulf Cup vừa qua.

UAE khởi đầu vòng bảng Gulf Cup với chiến thắng 4-0 trước Yemen, sau đó tiếp tục đánh bại Bahrain 3-0 và hòa Qatar 1-1. Đến bán kết, họ vượt qua Oman với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ousmane Camara.

Ở trận chung kết ngày 7/10, UAE để thua chủ nhà Ả Rập Xê Út 0-2 và giành vị trí á quân.

Dù không thể lên ngôi vô địch, những kết quả tại Gulf Cup vẫn giúp HLV Dalic có cơ hội đánh giá lực lượng trước Asian Cup 2027. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của nhà cầm quân người Croatia kể từ khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt UAE vào tháng 8.

HLV Zlatko Dalic là cái tên giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông từng đưa Croatia giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba tại World Cup 2022.

Việc UAE lựa chọn Dalic cho thấy tham vọng của đội bóng này không chỉ dừng lại ở các giải đấu khu vực. Mục tiêu được đặt ra là cạnh tranh thành tích cao tại Asian Cup 2027.

Bên cạnh kinh nghiệm của HLV trưởng, số lượng cầu thủ nhập tịch cũng giúp UAE có chiều sâu lực lượng tốt.

Đối với tuyển Việt Nam, cuộc đối đầu UAE ngay ở lượt trận đầu tiên tại Asian Cup 2027 chắc chắn không dễ dàng.

UAE có thể gây sức ép bằng nhiều cách khác nhau. Những cầu thủ giàu kỹ thuật cho phép họ kiểm soát bóng và xử lý trong phạm vi hẹp, trong khi thể hình cùng sức mạnh tranh chấp của các vị trí còn lại giúp đại diện Tây Á có thêm lợi thế trong những tình huống bóng bổng hay đấu tay đôi.

Đây sẽ là bài toán khó đối với hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Nếu không duy trì được cự ly đội hình và sự hỗ trợ giữa các vị trí, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thể gặp khó trước khả năng tạo đột biến của đối phương.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.