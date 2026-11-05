Đối thủ của tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 có nhiều nhân tố đáng chú ý

Ở đợt tập trung này, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa thiếu vắng một số gương mặt giàu kinh nghiệm như hậu vệ Wang Ruei (25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) và tiền vệ Emilio Estevez (19 lần ra sân). Dù vậy, đội hình của HLV Matt Ross vẫn có nhiều nhân tố đáng chú ý.

Jhon Estama Benchy là cầu thủ đáng chú ý trong đội hình Đài Bắc Trung Hoa

Nổi bật là tiền vệ kỳ cựu Chen Po Liang, người đang đứng trước cơ hội cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nếu ra sân trong cả hai trận gặp Việt Nam và Kyrgyzstan.

Hiện cầu thủ này đã có 98 lần thi đấu quốc tế. Ngoài ra, đội hình Đài Bắc Trung Hoa còn có ba cầu thủ trên 30 tuổi gồm Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi).

Đáng chú ý, đội khách sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt. Trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao 1m93, trong khi các tiền đạo Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing (1m85) và Huang Wei Chieh (1m83) đều có chiều cao vượt trội. Đây có thể là lợi thế của Đài Bắc Trung Hoa trong những tình huống tranh chấp và bóng bổng.

Bên cạnh đó, đội hình còn có những cầu thủ mang dòng máu nước ngoài và nhân tố nhập tịch. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa mùa trước.

Trong khi đó, Jhon Estama Benchy là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công. Sinh ra tại Haiti, từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này, Benchy chuyển đến Đài Bắc Trung Hoa thi đấu từ năm 2019.

Sau 5 năm, cầu thủ này chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2024. Với khả năng chơi tốt ở vị trí trung phong lẫn tiền vệ chạy cánh, Benchy hứa hẹn mang đến thêm phương án tấn công cho đội bóng của HLV Matt Ross.

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, Đài Bắc Trung Hoa sẽ đối đầu chủ nhà Việt Nam ngày 11.11, trước khi chạm trán Kyrgyzstan vào ngày 14.11. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, thể hình và các cầu thủ nhập tịch sẽ là những yếu tố đáng chú ý khi đội bóng này so tài với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Danh sách 25 cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa tham dự Casper Cup 2026:

1. Huang Chiu-Lin; 2. Hsu Jason; 3.Tu Shao-Chieh; 4. Wang Yi-You; 5. Tsai Meng-Cheng ; 6. Chen Hao-Wei; 7. Yu Yao-Hsing; 8. Estama Jhon Miky Benchy; 9. Wu Chun-Ching; 10. Jacobs Odo; 11. Kuo Po-Wei; 12. Chang Hsu-Yang ; 13. Huang Wei-Chieh; 14. Huang Chun-Lin ; 15. Chen Po-Liang; 16. Lai Yi-Chiao; 17. Yang Chao-Jing; 18. Chang Tai-Yuan; 19. Chien Po-Ting; 20. Tsai Shuo-Che; 21. Chang Ssu-Yu; 22. Chen Chin-Yang; 23. Lai Wei; 24. Li Kuan-Yi; 25. Kao Jing-Hang

HLV trưởng: Matthew Barry Ross (Australia)