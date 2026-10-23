Đối thủ của Toyota Fortuner trình làng, giá gần 920 triệu đồng

Isuzu mu-X 2026 tại Thái Lan có hai nhóm cấu hình động cơ diesel 2.2L Ddi Maxforce, gồm bản tăng áp kép Bi-Turbo và bản thông thường. Với động cơ Bi-Turbo mới, giá bán lần lượt là 1.474.000 Baht (tương đương 1,129 tỷ đồng) cho bản Elegant 4x2, 1.674.000 Baht (1,282 tỷ đồng) cho bản RS 4x2 và 1.774.000 Baht (1,359 tỷ đồng) cho bản RS 4WD. SUV hạng D này cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento…

Trong khi đó, nhóm phiên bản sử dụng động cơ 2.2L Ddi Maxforce có giá từ 1.197.000 Baht (917,00 triệu đồng) cho bản Active 4x2, 1.432.000 Baht (1,097 tỷ đồng) cho bản Elegant 4x2, 1.557.000 Baht (1,193 tỷ đồng) cho bản Ultimate 4x2, 1.657.000 Baht (1,269 tỷ đồng) cho bản Ultimate 4WD, 1.627.000 Baht (1,246 tỷ đồng) cho bản RS 4x2 và 1.727.000 Baht (1,323 tỷ đồng) cho bản RS 4WD. Các mức giá trên áp dụng cho màu sơn ánh kim và đã bao gồm thuế VAT 7%; khách hàng lựa chọn màu trắng ngọc trai Dolomite phải trả thêm 12.000 Baht (9,19 triệu đồng).

Isuzu mu-X 2026.

Điểm đáng chú ý trên Isuzu mu-X 2026 là động cơ diesel Bi-Turbo 2.2L Ddi Maxforce, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp tích hợp công nghệ Rev Tronic, cùng lẫy chuyển số trên vô-lăng ở các cấu hình được trang bị.

Hệ truyền động này hướng đến khả năng cung cấp lực kéo mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu sử dụng SUV gia đình, di chuyển đường dài và chở đủ hành khách. Tùy phiên bản, xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước 4x2 hoặc bốn bánh 4WD. Đáng chú ý, cấu hình RS Bi-Turbo có cả lựa chọn dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh, giúp khách hàng cân nhắc giữa chi phí sở hữu và nhu cầu vận hành.

mu-X 2026 được làm mới bằng lưới tản nhiệt Cosmic Diamond Grill trên bản ELEGANT, trong khi bản RS sử dụng lưới tản nhiệt Supreme Onyx đi kèm logo RS. Cả hai phong cách đều kết hợp với cụm đèn pha LED hai chùm có tạo hình lưỡi dao năng động và đèn hậu LED thiết kế Embrace Line.

Cản trước, cản sau cũng được tinh chỉnh với các chi tiết mang phong cách khí động học, phối màu thân xe, Light Magnetite và đen bóng tùy phiên bản. Phiên bản Elegant sử dụng mâm hợp kim 18 inch, còn bản RS được trang bị mâm hợp kim 20 inch màu đen bóng gia công tinh xảo, kết hợp các điểm nhấn Lime Green Arrow và mui xe sơn đen. Những chi tiết này giúp phiên bản RS có diện mạo thể thao, khác biệt rõ hơn so với các phiên bản còn lại.

Hệ thống treo trên Isuzu mu-X 2026 sử dụng cấu hình độc lập tay đòn kép ở phía trước, kết hợp lò xo cuộn, thanh chống lật và giảm xóc Stiff Flex. Phía sau là hệ thống treo 5 liên kết, cũng được trang bị thanh chống lật và giảm xóc Stiff Flex. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa độ ổn định thân xe và khả năng hấp thụ dao động khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường.

Trên phiên bản Elegant, nội thất được nâng cấp với ghế bọc da tổng hợp màu xám nhạt và thiết kế ghế mới tích hợp vật liệu Coolmax ở các khu vực tiếp xúc. Bản RS có ghế thiết kế riêng, bọc da tổng hợp màu đen và cũng sử dụng vật liệu Coolmax nhằm cải thiện sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Khoang lái của Isuzu mu-X 2026 được trang bị bảng đồng hồ tích hợp màn hình thông tin đa chức năng MID 7 inch. Các tiện nghi đáng chú ý gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cần gạt mưa tự động, đèn pha tự động bật/tắt, kết nối Bluetooth, cổng USB, Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe còn có cửa hậu đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân, hỗ trợ người dùng khi cần đưa hành lý vào khoang chứa đồ. Riêng phiên bản RS được trang bị hệ thống trợ lực lái điện EPS và camera quan sát toàn cảnh 360 độ có chế độ hiển thị 3D, giúp cải thiện khả năng xoay trở và đỗ xe.

Về an toàn, Isuzu mu-X 2026 được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, với danh sách tính năng khác nhau tùy phiên bản. Bản Elegant có các chức năng đáng chú ý như kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, phanh khi lùi có phương tiện cắt ngang RCTB, cảnh báo va chạm phía trước FCW, phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo lệch làn LDW, giám sát điểm mù BSM và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi rẽ TA-AEB.

Ngoài ra, SUV này còn có hệ thống giảm thiểu nguy cơ đạp nhầm bàn đạp PMM, giới hạn tốc độ thủ công MSL, điều khiển đèn pha tự động AHB và phanh đa va chạm MCB. Tuy nhiên, theo danh sách trang bị được cung cấp, bản Elegant không có camera toàn cảnh 360 độ, trợ lực lái điện EPS, hỗ trợ giữ làn LKAS, hỗ trợ giữ làn trong tình huống khẩn cấp ELK và hỗ trợ duy trì làn LDP.

Phiên bản RS 4x2 và RS 4WD được trang bị gói ADAS với 17 chức năng, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái và an toàn chủ động nâng cao. Những công nghệ nổi bật gồm phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo va chạm phía trước FCW, cảnh báo lệch làn LDW, hỗ trợ giữ làn LDP, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp ELK, hỗ trợ giữ làn LKAS, hỗ trợ trong tình huống giao thông đông đúc TJA, giám sát điểm mù BSM, cảnh báo và phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau RCTA/RCTB, hỗ trợ phanh khi rẽ TA-AEB và điều khiển đèn pha tự động AHB.

Gói trang bị còn có hệ thống PMM giảm thiểu nguy cơ đạp nhầm bàn đạp, MSL giới hạn tốc độ, MCB hỗ trợ phanh sau va chạm và hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Bên cạnh đó, camera quan sát toàn cảnh 360 độ với chế độ 3D giúp người lái theo dõi môi trường xung quanh xe thuận tiện hơn khi đỗ hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Isuzu mu-X Elegant có các lựa chọn trắng ngọc trai Dolomite, đen Mica Bavaria và màu xám Havasu mờ mới. Đối với bản RS, xe có các tùy chọn trắng ngọc trai Dolomite phối mui đen, đen Mica Bavaria phối mui đen và xám Havasu mờ phối mui đen. Sự kết hợp giữa màu sơn ngoại thất mới, mui đen tương phản và bộ mâm 20 inch giúp phiên bản RS nhấn mạnh phong cách thể thao, trong khi phiên bản Elegant hướng đến diện mạo thanh lịch và trang bị tiện nghi phục vụ gia đình.