Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại giải châu Á rơi vào khủng hoảng

Theo truyền thông Hàn Quốc, nội bộ đội tuyển nước này đang xuất hiện những bất đồng liên quan đến công tác quản lý, phương pháp huấn luyện và vai trò của các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Đáng chú ý, 3 cầu thủ Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan được cho là từng có ý định giã từ đội tuyển quốc gia sau trận thắng Uzbekistan 2-0 hôm 6/10.

Tuyển Hàn Quốc đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Theo Yonhap, sau trận đấu, 3 cầu thủ trên đã có cuộc trao đổi kéo dài với ông Hyun Young-min, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc sau nửa đêm, hơn 2 giờ kể từ khi trận đấu khép lại. Nội dung được cho là liên quan đến những bất đồng nội bộ và khả năng nhóm cầu thủ này ngừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Yonhap nhận định HLV tạm quyền Robert Moreno đang phải đối diện đồng thời với hai vấn đề đó là chất lượng thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng và dấu hiệu bất hòa giữa các cầu thủ.

Hãng thông tấn Hàn Quốc cũng dẫn lời một quan chức KFA mô tả những bất đồng hiện tại giống như "một ngọn núi lửa đang ngủ", có thể bùng phát nếu không được giải quyết.

Trước đó, những bất đồng trong đội tuyển Hàn Quốc đã phần nào bộc lộ sau trận hòa Venezuela hôm 2/10.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, trung vệ Kim Min-jae công khai bày tỏ sự không hài lòng về khả năng hỗ trợ phòng ngự của các đồng đội.

Ngôi sao đang chơi cho Bayern Munich nhận xét: "Mọi người phải cùng chiến đấu, cùng tranh chấp và cùng phòng ngự. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi đang làm tốt điều đó. Thành thật mà nói, khi nhìn các hậu vệ, tôi cảm thấy thương cho họ".

Trong khi đó, tiền vệ Hwang In-beom cũng có những phát biểu gây chú ý khi đề cập đến các vấn đề tồn tại trong đội tuyển.

Theo Yonhap, cầu thủ đang thi đấu cho Porto chia sẻ rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, tiền vệ này bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng các cầu thủ chưa nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ bộ máy quản lý trong giai đoạn đội tuyển gặp khó khăn.

"Trước hết, không có ai giúp đỡ chúng tôi. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc hiện vắng mặt, còn HLV trưởng chỉ được bổ nhiệm tạm quyền khiến các cầu thủ không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhiều vấn đề đã được xác định rõ nhưng không có ai đứng ra hỗ trợ hay sẵn sàng giải quyết", Hwang In-beom chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc khi đề cập đến tình hình hiện tại.

Theo đài SBS, những bất đồng trong đội tuyển Hàn Quốc không chỉ xuất hiện sau các trận giao hữu gần đây mà đã tồn tại qua nhiều giải đấu.

Tuyển Hàn Quốc bất đồng nội bộ.

Trong đó, nhóm cầu thủ Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan được cho là có những khác biệt về quan điểm với đội trưởng Son Heung-min.

Bản thân Son Heung-min cũng thừa nhận bầu không khí trong đội tuyển gần đây khá nặng nề. Dù vậy, tiền đạo kỳ cựu này cho rằng điều đó phần nào xuất phát từ việc các cầu thủ vẫn dành nhiều sự quan tâm và kỳ vọng cho đội bóng.

Những bất đồng xuất hiện trong bối cảnh đội tuyển Hàn Quốc thi đấu chưa thực sự thuyết phục dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Robert Moreno.

Sau 4 trận giao hữu trong tháng 9 và 10, Hàn Quốc giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại.

Theo Yonhap, dù giành được những kết quả tương đối tích cực, Hàn Quốc vẫn bộc lộ nhiều hạn chế trong cách tổ chức lối chơi. Đặc biệt, sơ đồ 4-4-2 của HLV Moreno khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc kiểm soát tuyến giữa và triển khai tấn công.

Những vấn đề trên đang đặt ra thách thức cho Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027, giải đấu mà họ nằm ở bảng E cùng đội tuyển Việt Nam, UAE và Yemen.