Đối thủ bắt đầu tìm cách chọc tức Lamine Yamal

Lamine Yamal vướng vào cuộc xô xát với cầu thủ Betis, nhận thẻ vàng và suýt đặt Barcelona trước nguy cơ mất anh ở El Clasico.

Barcelona thắng Real Betis 5-2 tối 17/10, nối dài chuỗi toàn thắng tại La Liga. Lamine Yamal tiếp tục ghi dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha suýt khiến đội nhà gặp bất lợi vì màn xô xát cuối trận.

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số của Betis, Fermín López nằm sân vì va chạm. Thủ môn Álvaro Valles tiến tới thúc giục tiền vệ Barcelona đứng dậy, khiến Yamal lập tức can thiệp và đẩy đối phương ra.

Facundo Bernal lao tới đẩy Yamal, trước khi tiền đạo Barcelona phản ứng bằng hành động tương tự. Căng thẳng leo thang khi Bernal húc đầu vào Yamal và bị truất quyền thi đấu.

Theo Mundo Deportivo, biên bản trọng tài ghi nhận Bernal có hành vi húc đầu vào Yamal. Trong khi cầu thủ Betis nhận thẻ đỏ, Yamal cũng bị cảnh cáo vì tham gia xô xát.

HLV Hansi Flick nhanh chóng rút Yamal khỏi sân để tránh rủi ro. Theo AS, Raphinha còn thúc giục đàn em rời sân nhanh hơn, trong khi Flick trao đổi trực tiếp với tiền đạo 19 tuổi bên đường biên.

Yamal ngày càng dễ bị cuốn vào tranh cãi

Tình huống trước Betis không phải lần đầu Yamal phản ứng mạnh với đối thủ hoặc khán giả. Trong chuyến làm khách trước Sevilla hồi tháng 9, tiền đạo Barcelona bị la ó sau một pha tranh chấp và tình huống dứt điểm không thành công.

Thay vì bỏ qua, Yamal quay về phía khán đài, giơ hai tay như muốn nghe thêm những tiếng huýt sáo. Hành động khiến Giorgi Kochorashvili tiến tới tranh cãi, buộc đội trưởng Gabriel Suazo phải can thiệp.

Facundo Bernal bị truất quyền thi đấu sau hành vi húc đầu vào Yamal trong trận Betis thua Barcelona 2-5.

Sau trận, Yamal tiếp tục gây chú ý khi đăng hình ảnh trên Instagram kèm một ca khúc được truyền thông Tây Ban Nha diễn giải là lời đáp trả Sevilla.

Những sự việc liên tiếp cho thấy Yamal ngày càng sẵn sàng phản ứng trước các hành động khiêu khích. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để kết luận Betis hay Sevilla cố tình sử dụng những tình huống này như một chiến thuật nhằm khiến anh mất bình tĩnh.

Trong bóng đá đỉnh cao, những cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến thường phải đối mặt với các pha tranh chấp quyết liệt. Với Yamal, áp lực càng lớn khi anh đang giữ vai trò quan trọng trên hàng công Barcelona.

Khả năng rê bóng, thay đổi tốc độ và xử lý trong phạm vi hẹp khiến Yamal trở thành đối tượng được hậu vệ đối phương theo sát. Khi nhận bóng ở cánh phải, anh có thể đi vào trung lộ để dứt điểm bằng chân trái hoặc chuyền cho đồng đội khai thác khoảng trống.

Yamal từng có màn đáp trả khán giả Sevilla sau khi liên tục bị la ó trong trận đấu hồi tháng 9.

Chính cách chơi ấy khiến những cuộc đối đầu cá nhân xuất hiện thường xuyên. Tuy nhiên, việc phải chịu sức ép từ đối phương không đồng nghĩa Yamal được phép phản ứng thiếu kiểm soát.

Flick phải giải quyết vấn đề ngoài chuyên môn

Ở tuổi 19, Yamal đang có hiệu suất tấn công rất cao. Theo Eurosport, tiền đạo Barcelona ghi 9 bàn và có 10 kiến tạo sau 11 trận trên mọi đấu trường mùa này, trung bình 1,73 lần trực tiếp tham gia bàn thắng mỗi trận.

Riêng trận gặp Betis, Yamal mở tỷ số bằng pha ngoặt bóng từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái vào góc xa. Đầu hiệp hai, anh tiếp tục kiến tạo để Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1.

Barcelona hiện toàn thắng 9 vòng La Liga, ghi 39 bàn, đạt hiệu suất trung bình 4,33 bàn mỗi trận. Những con số phản ánh sức mạnh tấn công của đội bóng dưới thời Flick, trong đó Yamal giữ vai trò nổi bật.

Tuy nhiên, phong độ chuyên môn càng cao, những phản ứng ngoài sân cỏ của Yamal càng dễ bị chú ý. Một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu cũng có thể khiến đội nhà gặp bất lợi nếu không kiểm soát tốt những tình huống căng thẳng.

Với 9 bàn và 10 kiến tạo sau 11 trận mùa này, Yamal đang là một trong những cầu thủ tấn công có hiệu suất nổi bật nhất châu Âu.

Ở trận gặp Betis, Yamal có lý do để phản ứng khi đồng đội bị đối phương thúc giục đứng dậy. Dù vậy, hành động đẩy người khiến anh trực tiếp tham gia vào cuộc xô xát không cần thiết, trong bối cảnh Barcelona đang chiếm ưu thế.

Quyết định thay người của Flick cho thấy ban huấn luyện không muốn mạo hiểm. Barcelona chuẩn bị gặp Real Madrid ngày 25/10, trận đấu mà sự hiện diện của Yamal có ý nghĩa quan trọng với khả năng tấn công của đội.

Vấn đề với Yamal hiện không nằm ở kỹ thuật hay hiệu suất ghi bàn. Anh đang thể hiện phẩm chất của một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất châu Âu, nhưng vẫn cần cải thiện cách xử lý khi bị đối phương tác động về tâm lý.

Flick có thể hỗ trợ bằng việc lựa chọn thời điểm thay người và hướng dẫn học trò kiểm soát phản ứng trên sân. Tuy nhiên, Yamal cũng phải tự điều chỉnh để tránh những thẻ phạt không đáng có.

Barcelona cần Yamal duy trì sự quyết đoán trong các pha xử lý bóng, nhưng không thể để cá tính ấy trở thành rủi ro kỷ luật. Khi El Clasico đang đến gần, khả năng giữ bình tĩnh của tiền đạo 19 tuổi cũng quan trọng không kém những bàn thắng và kiến tạo.