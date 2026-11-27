Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các xã, phường; cán bộ MTTQ cơ sở, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản kiện toàn tổ chức, từng bước thích ứng với phương thức hoạt động mới. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo an sinh và triển khai các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn rộng, nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, quá trình vận hành mô hình mới vẫn đặt ra những yêu cầu, khó khăn cần tiếp tục đánh giá và tháo gỡ.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ MTTQ ở cơ sở đã thẳng thắn kiến nghị phản ánh những khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Trong đó, nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, giúp dân giải quyết các thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; nhiều ý kiến đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ chính sách đối với cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Một số ý kiến cũng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công tại nhà; quan tâm hỗ trợ nguồn lực tạo điều kiện liên kết sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân; đối với những nhà văn hóa không sử dụng có biện pháp quản lý tránh thất thoát lãng phí. Đề nghị MTTQ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tham gia xây dựng chính sách, giám sát các công trình, dự án đầu tư công, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở…

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp những ý kiến của đại biểu tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, trong thực hiện chính sách đối với cán bộ cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động và hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, thông tin thêm về các cơ chế, chính sách của tỉnh đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đây là những thông tin, cơ sở quan trọng để UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị; phân loại, xác định rõ thẩm quyền giải quyết, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành. Quá trình triển khai phải thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; bảo đảm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân được xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn dân chủ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí đề các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Hà Trung Kiên yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp phối hợp, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, huy động sức dân cùng Nhà nước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo nền tảng cho Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.