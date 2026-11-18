Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã chủ động rà soát, công khai quy trình, thành phần hồ sơ và triển khai các giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, đơn vị cắt giảm 4 thủ tục, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC từ 7 ngày xuống còn 6 ngày làm việc.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận 78 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được nộp trực tuyến; 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, không có hồ sơ quá hạn và không phát sinh đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 31, toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm tại 85 địa điểm, thu hút hơn 17.600 lượt người tham gia; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 50 xã, phường với trên 900 người tham gia. Đồng thời, ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH tại phường Tô Hiệu và tổ chức thành công cuộc diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh tại Khu đô thị Vincom Sơn La.

Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La kiến nghị tại cuộc đối thoại.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập huấn, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quy định về tự nghiệm thu PCCC, góp phần nâng cao trách nhiệm và tính chủ động trong bảo đảm các điều kiện an toàn ngay từ giai đoạn đầu tư, xây dựng công trình.

Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý PCCC và CNCH, công tác nghiệm thu, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, giải pháp chống sét và khai báo dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Các ý kiến đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng đại diện các sở, ngành liên quan giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Các tập thể nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng an toàn PCCC năm 2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng an toàn PCCC năm 2026.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 22 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” lần thứ 31; công nhận 115 đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” năm 2026. Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trao Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu về công tác PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc năm 2026./.