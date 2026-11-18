Thanh niên nêu ý kiến và đề xuất tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng công nghệ số, chăm sóc sức khỏe thanh niên và tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ phát huy năng lực, sáng tạo…

Anh Văn Cường, thanh niên phường Kim Trà (thành phố Huế) cho biết, quá trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay do thiếu tài sản bảo đảm. Anh đề xuất thành phố có hướng dẫn, giải pháp hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn chính sách, vốn ưu đãi, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh và mạnh dạn khởi nghiệp.

Em Bảo Ngọc, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ (thành phố Huế) mong muốn, thành phố tổ chức nhiều hoạt động để thanh niên tham gia phát triển kinh tế xanh, khai thác giá trị di sản gắn với các ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trước thực trạng giới trẻ đang đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, anh Phạm Như Hiển, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Huế đề xuất, thành phố Huế cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ; đồng thời tạo thêm sân chơi, hoạt động thể chất giúp thanh niên nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, đối thoại với thanh niên là dịp để lãnh đạo thành phố, các cơ quan, ban, ngành lắng nghe ý kiến xuất phát từ thực tiễn, từ đó, có giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển năng lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phát biểu tại buổi đối thoại.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, thanh niên luôn mang trong mình hoài bão, khát vọng, tinh thần dấn thân và sẵn sàng vượt qua khó khăn. Đây là những phẩm chất đáng trân trọng của thế hệ trẻ. Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế để thanh niên phát huy sức trẻ, từ giá trị di sản cố đô, cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, văn hóa đến bản sắc con người. Những giá trị này là nguồn chất liệu phong phú để thanh niên nghiên cứu, sáng tạo, hình thành các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, thành phố sẽ thành lập Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là sân chơi để thanh niên phát huy ý tưởng, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án khởi nghiệp. Thành phố luôn tiếp nhận các ý kiến đóng góp của thanh niên thông qua nền tảng “Hiến kế” trên ứng dụng Hue-S để tăng cường trao đổi, đối thoại với thanh niên, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, thanh niên Huế cần phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, chủ động học hỏi, nghiên cứu các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả, mạnh dạn tìm kiếm hướng đi mới, biến hoài bão thành hành động và sản phẩm cụ thể. Thanh niên cần quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học, hạn chế thức khuya, chú trọng dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe để đáp ứng yêu cầu học tập, lao động và cống hiến.

Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, Huế sẽ quan tâm thúc đẩy các cơ chế, môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, tự tin vươn lên và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.