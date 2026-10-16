Đối thoại với nông dân để tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Diễn đàn “Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói” lần thứ nhất, năm 2026.

Với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, Diễn đàn nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026, đồng thời thực hiện chủ trương tổ chức “Tháng nghe dân nói”.

Tham dự và đồng chủ trì có ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và hơn 200 đại biểu nông dân.

Ông Lương Quốc Đoàn (bìa phải) phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh nông dân không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực mà còn là lực lượng tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, quá trình chuyển đổi số và hội nhập mở ra nhiều cơ hội cho người dân trong sản xuất, kinh doanh và tiếp cận dịch vụ công, song cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, lừa đảo trực tuyến, giả mạo giao dịch điện tử và phát tán thông tin sai sự thật.

Do đó, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro cho hội viên, nông dân có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Giai đoạn 2018-2025, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, duy trì hàng vạn mô hình tự quản về an ninh, trật tự; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động hội viên cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Những hoạt động này góp phần phát huy vai trò của người dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và phản ánh các dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý (xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), đặt câu hỏi về công tác quản lý dữ liệu dân cư khu vực nông thôn. Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Tới, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Ngọc Sơn (phường Tân An, TP Bắc Ninh), đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: BTC

Tại diễn đàn, các đại biểu đề cập đến việc bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm.

Nhiều ý kiến cũng ghi nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an, nhất là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua đối thoại, ban tổ chức mong muốn tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ thực tiễn đời sống nông thôn, làm cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chuyển tải tiếng nói của hội viên đến cơ quan có thẩm quyền, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn bình yên từ cơ sở.