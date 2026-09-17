Đối thoại với nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Sáng 17/9, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đối thoại lần thứ 2 với nhân dân về Quy hoạch điều chỉnh tổng thể phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội và trực tuyến tới 126 điểm cầu tại các xã phường, trong đó có 24 xã phường chịu tác động và thuộc vùng ảnh hưởng của quy hoạch.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-thoai-voi-nhan-dan-ve-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-hong-418058.htm