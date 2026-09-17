Đối thoại với nhân dân về điều chỉnh phân khu đô thị sông Hồng
Hôm nay (17/9), Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì Hội nghị đối thoại lần thứ hai với nhân dân về Quy hoạch điều chỉnh tổng thể phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội và trực tuyến tới các điểm cầu tại xã, phường, trong đó có 16 xã, phường chịu tác động của quy hoạch.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-thoai-voi-nhan-dan-ve-dieu-chinh-phan-khu-do-thi-song-hong-418137.htm