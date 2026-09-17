Đối thoại với nhân dân về điều chỉnh phân khu đô thị sông Hồng

Chiều 17/9, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lê Đào An Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Krông Ana về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.