Đối thoại với người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Green Graden tại phường Đông Kinh

Trường hợp được vận động là hộ ông Nông Quang Trung, có hơn 720 m² đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Tại đây, đại diện hộ ông Nông Quang Trung đã nêu một số kiến nghị liên quan đến mức bồi thường, phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cũng như chính sách đối với phần diện tích đất bị ảnh hưởng.

Đại diện gia đình có đất bị ảnh hưởng nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Các ý kiến, kiến nghị của gia đình được đại diện Ban cưỡng chế thu hồi đất, UBND phường Đông Kinh và các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải thích và làm rõ trên cơ sở các quy định hiện hành và hồ sơ liên quan đến trường hợp của gia đình.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất trao đổi các nội dung tại buổi đối thoại

Qua buổi đối thoại, đại diện Ban cưỡng chế thu hồi đất đề nghị gia đình ông Nông Quang Trung tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện đúng các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai theo kế hoạch.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị phân tích, làm rõ các nội dung tại buổi đối thoại

Dự án Khu đô thị Green Garden có quy mô 37,44 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.240 tỷ đồng, dân số dự kiến khoảng 5.312 người. Dự án được triển khai thành 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 khoảng 24,63 ha, giai đoạn 2 khoảng 12,3 ha. Theo tiến độ điều chỉnh, thời gian thực hiện dự án từ quý IV/2024 đến quý IV/2027.