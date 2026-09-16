Đối thoại với doanh nghiệp về lao động, việc làm và an toàn lao động

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Tuân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Hòa

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã thông tin về công tác ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động và thị trường lao động hiện nay. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, đăng tin tuyển dụng tại Trang thông tin điện tử Việc làm Đồng Nai. Hội nghị cũng dành thời gian để triển khai các quy định về pháp luật lao động; các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện các sở, ngành liên quan đã giải đáp nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm như: Khó khăn trong tuyển dụng lao động, vướng mắc về công tác ATVSLĐ, huấn luyện an toàn lao động, các quy định về bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách liên quan đến pháp luật lao động…

Đại diện các doanh nghiệp tham dự buổi đối thoại. Ảnh: N.Hòa

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại. Ảnh: N.Hòa

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Tuân nhấn mạnh: Những năm qua, công tác chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, thách thức. Trong 9 tháng của năm 2026, toàn thành phố xảy ra 244 vụ tai nạn lao động, làm 245 người bị nạn, trong đó có 9 vụ làm 9 người chết. Về công tác bảo hiểm xã hội, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến quyền lợi và giải quyết các chế độ của người lao động.

Trước tình hình trên, Sở Nội vụ đã triển khai các văn bản hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lao động; đồng thời tổ chức các lớp huấn luyện về ATVSLĐ. Sở cũng phối hợp với các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại doanh nghiệp, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Ông Mai Xuân Tuân cho biết, hội nghị đối thoại không chỉ nhằm phổ biến những quy định mới về ATVSLĐ, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, mà còn tạo diễn đàn để doanh nghiệp và các sở, ngành trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách được kịp thời ghi nhận, giải đáp và tháo gỡ. “Đây là dịp để các bên cùng trao đổi, thống nhất cách thực hiện các quy định, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác ATVSLĐ” - ông Tuân nhấn mạnh.