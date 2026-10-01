Đối thoại với đại diện các hộ dân liên quan dự án Khu trung tâm hành chính mới phường Sa Pa

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) và đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đồng chủ trì buổi đối thoại.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo Cục I, Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Sa Pa và đại diện 29 hộ dân có liên quan đến việc thực hiện dự án.

Tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra tỉnh thông qua kết quả cuộc đối thoại lần thứ nhất tổ chức ngày 10/12/2025, đồng thời báo cáo tổng hợp tình hình, nội dung các đơn kiến nghị do Thanh tra Chính phủ và 29 hộ dân chuyển đến UBND tỉnh sau cuộc đối thoại.

Đại diện Thanh tra tỉnh thông qua kết quả cuộc đối thoại lần thứ nhất tổ chức ngày 10/12/2025.

Đại diện các hộ dân tiếp tục nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến phạm vi thu hồi đất; cơ sở pháp lý thu hồi đất đối với tuyến đường HC4; việc bố trí đất tái định cư; tình hình sử dụng đất sau thu hồi; đánh giá tác động môi trường và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng rà soát toàn diện quá trình triển khai dự án, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất.

Đại diện các hộ dân phát biểu tại buổi đối thoại.

Dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa được triển khai trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch chi tiết điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 31/1/2024, với tổng diện tích khoảng 61,425 ha, gồm khu hành chính, trụ sở các cơ quan ngành dọc, công trình văn hóa - thể thao, cây xanh, quảng trường, trường học, khu dân cư, tái định cư và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Các nội dung kiến nghị của người dân đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trao đổi, giải thích, làm rõ. Trong đó khẳng định, khu vực tuyến đường HC4 nằm trong phạm vi quy hoạch được phê duyệt và thuộc khu vực thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai qua từng thời kỳ.

Đại diện các ban, sở và phường Sa Pa trả lời, làm rõ các ý kiến của người dân.

Về môi trường, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 22/8/2019. Các nội dung liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát đối với từng trường hợp cụ thể.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đánh giá: Đây là cuộc đối thoại được tổ chức công khai, dân chủ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp nêu ý kiến; chính quyền lắng nghe, trả lời, giải thích các ý kiến theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí yêu cầu, cần tiếp tục công khai và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dự án, như: phương án thu hồi, tái định cư, giá bồi thường thu hồi đất, thời gian triển khai, lộ trình thực hiện dự án, bảo đảm quyền được biết và các quyền, lợi ích chính đáng của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi đối thoại.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo sau buổi đối thoại, bổ sung kết quả cuộc đối thoại và báo cáo với Đảng ủy UBND tỉnh, tiếp tục báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy toàn bộ quá trình triển khai để có chỉ đạo cụ thể.

Đồng chí nhấn mạnh, quy hoạch và triển khai các dự án là việc làm cần thiết, quy hoạch phải tính đến sự phù hợp với không gian cả tỉnh, cả vùng và lâu dài, đặc biệt với Khu du lịch Quốc gia Sa Pa để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

Đồng chí đề nghị các hộ dân liên quan đến dự án hợp tác, đồng thuận với địa phương để triển khai thực hiện dự án; chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được các cơ quan chức năng giải thích, trả lời đầy đủ.

Đối với đề nghị điều chỉnh quy hoạch, giảm diện tích thu hồi đất, các cơ quan chuyên môn xác định không có căn cứ để thực hiện vì toàn bộ diện tích nằm trong phạm vi quy hoạch dự án đã được phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND phường Sa Pa tiếp tục công khai thông tin, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí nêu rõ, trước yêu cầu phát triển mới hiện nay, việc mở rộng không gian khu du lịch Sa Pa là cần thiết, do đó triển khai Dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa (nay là phường Sa Pa) là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển. Sau cuộc đối thoại, phường Sa Pa tiếp tục rà soát các nội dung văn bản theo ý kiến của hộ dân chưa rõ ràng, nhầm lẫn về tên, diện tích, các hạng mục thu hồi đất, thông báo liên quan đến tái định cư; cung cấp các tài liệu thông tin và giải thích rõ cho các hộ dân liên quan về quyết định phê duyệt lần đầu, quyết định phê duyệt điều chỉnh và toàn bộ hồ sơ dự án; chỉ đạo triển khai đảm bảo đầy đủ các chính sách đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án.

Đại biểu dự buổi đối thoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền rất chia sẻ với những hộ trong diện di chuyển giải phóng mặt bằng các dự án. Trong quá trình triển khai, tỉnh đã chỉ đạo đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các hộ dân cũng đồng thuận với chủ trương, các dự án của tỉnh để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm tài sản và thực hiện tái định cư, tạo điều kiện các dự án triển khai theo kế hoạch.