Đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
Chiều 22/9, Ban Cưỡng chế thu hồi đất, UBND phường Đông Kinh tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với 2 hộ gia đình, cá nhân đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn.
Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1) được nhất trí chủ trương đầu tư tại Quyết định số 935/QĐ-BCA-H34 ngày 24/3/2017 của Bộ Công an. Dự án có tổng diện tích 14,5 ha; trong đó, diện tích quy hoạch xây dựng cụm công trình chính, trụ sở làm việc là 11,7 ha; đất giao thông đối ngoại 2,22 ha và đất ở tái định cư 0,58 ha.
Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ gia đình, cá nhân đề nghị Ban Cưỡng chế thu hồi đất, UBND phường Đông Kinh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét một số nội dung liên quan đến việc thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất; đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và mức bồi thường, hỗ trợ đối với các gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án…
Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của đại diện hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án, các thành viên Ban Cưỡng chế thu hồi đất và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, giải thích, làm rõ các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.
Qua đối thoại, Ban Cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị các hộ gia đình, cá nhân phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, chấp hành các quyết định thu hồi đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không bàn giao mặt bằng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các bước cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doi-thoai-voi-cac-ho-dan-co-dat-bi-thu-hoi-de-thuc-hien-du-an-tru-so-lam-viec-cong-an-tinh-lang-son-5105098.html