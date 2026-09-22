Đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1) được nhất trí chủ trương đầu tư tại Quyết định số 935/QĐ-BCA-H34 ngày 24/3/2017 của Bộ Công an. Dự án có tổng diện tích 14,5 ha; trong đó, diện tích quy hoạch xây dựng cụm công trình chính, trụ sở làm việc là 11,7 ha; đất giao thông đối ngoại 2,22 ha và đất ở tái định cư 0,58 ha.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ gia đình, cá nhân đề nghị Ban Cưỡng chế thu hồi đất, UBND phường Đông Kinh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét một số nội dung liên quan đến việc thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất; đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và mức bồi thường, hỗ trợ đối với các gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án…

Đại diện hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi tham gia đối thoại

Đại diện được ủy quyền của hộ dân bị ảnh hưởng nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của đại diện hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án, các thành viên Ban Cưỡng chế thu hồi đất và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, giải thích, làm rõ các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Đại diện cơ quan, đơn vị liên quan giải thích, làm rõ các thắc mắc của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi

Đại diện Công an phường Đông Kinh làm rõ một số nội dung các các hộ gia đình, cá nhân quan tâm

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất giải thích các quy định liên quan tại buổi đối thoại

Qua đối thoại, Ban Cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị các hộ gia đình, cá nhân phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, chấp hành các quyết định thu hồi đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không bàn giao mặt bằng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các bước cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.