Đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu tái định cư, dân cư thành phố

Đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị phát biểu tại cuộc đối thoại

Tham dự cuộc đối thoại có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Bí thư chi bộ, Trưởng khối, Ban Công tác mặt trận khối 17 và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đại diện gia đình bị ảnh hưởng dự án phát biểu nêu kiến nghị

Tại hội nghị, đại diện UBND phường đã thông tin chi tiết về quy mô, mục tiêu và ý nghĩa chiến lược của dự án trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị của tỉnh. Tuy nhiên, công tác triển khai dự án đang gặp vướng mắc do một số hộ dân chưa đồng thuận phối hợp đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Đại diện hộ dân kiến nghị liên quan đến giải quyết tái định cư

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đa số hộ dân bị ảnh hưởng đều bày tỏ sự ủng hộ chủ trương thực hiện dự án và đồng tình phối hợp kiểm đếm trong thời gian tới. Cùng đó, các trường hợp bị ảnh hưởng cũng nêu những băn khoăn, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quy trình thu hồi đất, giá bồi thường và giải quyết việc làm...

Các ý kiến, kiến nghị của bà con đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy phường và lãnh đạo UBND phường trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể, đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại cuộc đối thoại

Chủ tịch UBND phường phát biểu làm rõ hơn các nội dung kiến nghị của các trường hợp bị ảnh hưởng

Đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh phát biểu kết luận cuộc đối thoại

Phát biểu tại cuộc đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền phường luôn đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu; quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí mong muốn các gia đình bị ảnh hưởng tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chính quyền phường thực hiện công tác kiểm đếm, GPMB để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Công tác mặt trận Khối 17 và người dân tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện GPMB của các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.