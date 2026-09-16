Đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Quang cảnh buổi đối thoại.

Theo lãnh đạo Trung tâm, mục đích của buổi đối thoại này nhằm tăng cường trao đổi trực tiếp giữa Trung tâm - Đơn vị trực tiếp thực hiện công tác GPMB và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án đúng kế hoạch, hạn chế chi phí phát sinh và góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai của TP.

Ban lãnh đạo Trung tâm chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã thẳng thắng phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB như: đất đai và thủ tục đầu tư; xác định phạm vi, ranh giới dự án; kiểm kê, xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ; giá đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác phối hợp giữa doanh nghiệp với Trung tâm và các chi nhánh khu vực thuộc Trung tâm, chính quyền địa phương; những vấn đề liên quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, đưa dự án vào hoạt động. Trong đó, có 34 nội dung thuộc trách nhiệm trực tiếp của Trung tâm, 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP, 1 nội dung thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Tài chính TP.

Đại diện doanh nghiệp nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB.

Lãnh đạo Trung tâm và các chi nhánh khu vực thuộc Trung tâm, UBND các xã, phường đã trả lời, trao đổi, chia sẻ trực tiếp với những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp nêu ra. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, lời đầu tiên, thay mặt toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV Trung tâm, ông Võ Nguyên Chương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ xin lỗi đến các doanh nghiệp về việc chậm trễ trong công tác GPMB của Trung tâm trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Đại diện Chi nhánh khu vực 6 thuộc Trung tâm trả lời về những vấn đề doanh nghiệp nêu ra.

Đồng thời nhấn mạnh buổi đối thoại này không phải chỉ để nghe và ghi nhận các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đưa ra, mà sau đối thoại, phải tiến hành rà soát, xem vướng mắc ở đâu, tại khâu nào để có biện pháp xử lý tháo gỡ kịp thời. Giám đốc Trung tâm Võ Nguyên Chương cho biết: Trung tâm xác định việc xử lý kiến nghị theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, Trung tâm sẽ chủ động giải quyết, các nội dung vượt thẩm quyền, sẽ chủ động tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Giám đốc Trung tâm Võ Nguyên Chương phát biểu kết luận tại buổi đối thoại.

Bên cạnh giải quyết từng vụ việc cụ thể, Trung tâm cũng xác định tập trung tháo gỡ các vấn đề có tính hệ thống như: hồ sơ địa chính, quỹ đất tái định cư, khu cải táng, giá đất, quy hoạch chồng lấn, tái lấn chiếm, v.v… nhằm hạn chế việc các điểm nghẽn tương tự tiếp tục phát sinh trong những dự án tiếp theo. Với tinh thần “doanh nghiệp được nói thật, cơ quan nhà nước được nghe thật và sau đối thoại vấn đề phải được xử lý, kết quả phải được kiểm chứng”, Trung tâm cam kết tiếp tục đồng hành, cầu thị và quyết liệt trong phạm vi trách nhiệm; chủ động tham mưu TP đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả, đóng góp vào phát triển KT-XH của TP.

PHÚ NAM