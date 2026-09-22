Đối thoại về tin giả trước thách thức từ trí tuệ nhân tạo

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 22/9, tại Diễn đàn quốc tế lần thứ tư “Đối thoại về tin giả 4.0” được tổ chức tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các tiêu chuẩn và quy tắc hiện đại nhằm bảo đảm an toàn và tính bảo mật của thông tin.

Trong thông điệp chào mừng gửi tới các đại biểu tham dự diễn đàn, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng, sự phổ biến nhanh chóng và những nguy cơ liên quan các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những thách thức nghiêm trọng trong lĩnh vực truyền thông thông tin.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các tiêu chuẩn và quy tắc hiện đại nhằm bảo đảm an toàn và tính bảo mật của thông tin, đồng thời góp phần ứng phó hiệu quả hơn với các rủi ro kỹ thuật số.

Diễn đàn quốc tế lần thứ tư “Đối thoại về tin giả 4.0” quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan, chuyên gia quốc tế, đại diện các cơ quan truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp… Theo Ban tổ chức, diễn đàn năm nay có sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đến từ 80 nước.

Tại diễn đàn, Tổng Giám đốc TASS, Chủ tịch Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) Andrey Kondrashov nhấn mạnh, công nghệ hiện đại đã đạt tới mức con người gần như không thể phân biệt nội dung giả do AI tạo ra với sự thật; đồng thời cho rằng cần sử dụng AI để phát hiện thông tin sai lệch.

Ông Kondrashov nhận định, những gì AI tạo ra ngày nay, những sản phẩm deepfake ngày càng khó nhận diện, rất giống với sự thật. Chỉ có một trí tuệ nhân tạo tương tự mới có thể nhanh chóng phát hiện ra chúng.

Tổng Giám đốc TASS Andrey Kondrashov phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang nhấn mạnh, việc tin giả và thông tin sai lệch đang lan truyền xuyên biên giới với tốc độ nhanh, vượt quá khả năng xử lý riêng lẻ của từng cơ quan báo chí. Vì vậy, các hãng thông tấn cần tăng cường phối hợp, chia sẻ kết quả kiểm chứng và cảnh báo sớm để rút ngắn thời gian xác minh và đưa thông tin đáng tin cậy đến công chúng nhanh hơn.

Theo bà Vũ Việt Trang, Thông tấn xã Việt Nam đang xây dựng cách tiếp cận ba lớp gồm kiểm chứng từ nguồn, phát hiện có sự hỗ trợ của công nghệ và phát huy vai trò kết nối giữa các cơ quan báo chí, nguồn tin có thẩm quyền và các tổ chức liên quan.

Cũng theo Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, cần chuyển từ mô hình kiểm chứng riêng lẻ sang hoạt động có kết nối, theo chuỗi hành động: phát hiện-kiểm chứng-chia sẻ-cảnh báo-phòng ngừa.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang chia sẻ ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại diễn đàn, các chuyên gia cho rằng một trong những vấn đề đáng chú ý của không gian thông tin hiện nay là tốc độ lan truyền của những thông tin chưa được kiểm chứng, khi một sự việc có thể nhanh chóng bị thổi phồng, trong khi các thông tin và đánh giá khác lại khó được tiếp cận.

Trong bối cảnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận các phương thức chống thông tin sai lệch, phát triển công nghệ kiểm chứng thông tin và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin.

Chương trình năm nay cũng dành nhiều sự quan tâm, thảo luận về deepfake, nội dung thao túng bằng AI và khả năng nâng cao sức chống chịu của xã hội trước thông tin sai lệch.

Diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Diễn đàn “Đối thoại về tin giả 4.0” là một nền tảng thảo luận về các phương thức chống thông tin sai lệch và phát triển các công nghệ kiểm chứng thông tin (fact-checking). Sự kiện được Hiệp hội quốc tế về kiểm chứng thông tin do Hãng thông tấn TASS thành lập năm 2025, Tổ chức phi lợi nhuận Dialogue Regions và Chương trình New Media Workshop phối hợp tổ chức.