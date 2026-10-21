100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số

Ngày 21/10, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) cùng Tiểu ban Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Ban Nghiên cứu Phát triển Thành phố) và Văn phòng Thương vụ Pháp đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Đối thoại và Kết nối Hệ sinh thái Công nghệ Lượng tử Việt Nam – Pháp”.

Quang cảnh Hội thảo "Đối thoại và kết nối hệ sinh thái Công nghệ Lượng tử Việt Nam – Pháp", diễn ra sáng ngày 21/10 tại TP.HCM. Ảnh: Chính Kỳ.

Đây là diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử và từng bước hình thành các kết nối hợp tác công nghệ có tính thực tiễn.

Tham dự chương trình có đại diện các sở, ngành của TP.HCM, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM và đoàn doanh nghiệp công nghệ Pháp…

Tăng cường kết nối công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR) cho biết: sau cuộc hội đàm giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước tại Paris diễn ra vào tháng 9/2026 vừa qua đã thống nhất đưa Khoa học - Công nghệ trở thành trụ cột mới, trong đó Công nghệ Lượng tử được xác định là một ưu tiên trọng tâm.

Riêng TP.HCM cũng đã thống nhất nhận thức rằng công nghệ lượng tử là hạ tầng chiến lược. Chính vì vậy vai trò C4IR hôm nay là chuyển trọng tâm từ "trao đổi kinh nghiệm" sang "kết nối hợp tác thực chất" giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa viện/trường với các đối tác công nghệ Pháp.

Ông Phạm Phú Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR) phát biểu tại buổi Hội thảo. Ảnh: Chính Kỳ.

Theo ông Trường, hội thảo diễn ra trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong đó, Công nghệ lượng tử đang mở ra những hướng tiếp cận mới trong xử lý các bài toán tính toán phức tạp, mô phỏng, tối ưu hóa và bảo mật thông tin, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị sớm về nhân lực, cơ chế triển khai và năng lực tiếp nhận công nghệ.

Trên cơ sở đó, hội thảo hướng đến hai mục tiêu chính: tăng cường kết nối, trao đổi và thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và công nghệ giữa các doanh nghiệp công nghệ lượng tử Pháp với các đối tác tại TP.HCM; đồng thời trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ sinh thái lượng tử, phục vụ nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ lượng tử trong quản trị siêu đô thị tại Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ nhu cầu thực tiễn đến cơ hội ứng dụng công nghệ lượng tử

Một trong những trọng tâm của hội thảo là xác định các bài toán cụ thể tại TP.HCM có tiềm năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ lượng tử. Các lĩnh vực được quan tâm bao gồm tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro; logistics, điều phối giao thông và tối ưu hóa luồng hàng hóa tại cảng biển, sân bay; quản lý năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu; cùng an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu đô thị.

Quang cảnh Hội thảo

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các trao đổi hướng đến khả năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong tối ưu hóa và quản trị rủi ro, trong bối cảnh Thành phố thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính Quốc gia.

Trong lĩnh vực logistics và giao thông, bài toán tối ưu hóa các hệ thống vận hành phức tạp được xem xét từ góc độ nhu cầu thực tế và khả năng tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp.

Đối với an toàn thông tin, việc chủ động chuẩn bị trước những thay đổi mà công nghệ lượng tử có thể tạo ra đối với các hệ thống mật mã và hạ tầng số cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về công nghệ lượng tử tại Hội thảo, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM cho biết: Công nghệ lượng tử đã trở thành một chiến lược cam kết về lâu dài của chiến lược quốc gia, ở đó không chỉ tập trung vào một công nghệ mà là hỗ trợ nhiều công nghệ khác nhau.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Chính Kỳ.

Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp có các phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này tiếp tục làm việc với các phòng thí nghiệm cũng như các trường đại học để vừa có thể đào tạo cho sinh viên và cả các nhà nghiên cứu.

Theo Tổng Lãnh sự Pháp, ngoài máy tính lượng tử thì các công ty Pháp cũng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử. Đầu tiên là về phần mềm, sau đó là đến phần cứng, tiếp đến là phần đào tạo các cán bộ đầu ngành, và lượng tử an ninh. Đây là một mắt xích quan trọng đối với hệ giá trị lượng tử.

Bên cạnh tiềm năng về công nghệ, tại Hội thảo, các đại biểu cũng tham gia chia sẻ nhấn mạnh rằng việc hiện thực hóa những cơ hội này đòi hỏi sự đồng bộ giữa ba yếu tố: cơ chế thử nghiệm và hành lang pháp lý phù hợp; bài toán ứng dụng cụ thể gắn với đơn vị sử dụng; và nguồn nhân lực được đào tạo, chuẩn bị từ sớm.

Các nội dung thảo luận không chỉ tập trung vào năng lực công nghệ, mà còn hướng đến việc xác định nhu cầu, đối tác và điều kiện triển khai để từng bước chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang hợp tác có khả năng thực hiện.

Đại diện các đơn vị phát biểu, trao đổi kinh nghiệm tại Hội thảo.

Tiếp nối đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Đánh giá tại Hội thảo, các chuyên gia nhìn nhận đây là hoạt động kết nối chuyên đề giữa các đối tác Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, đồng thời bổ sung góc nhìn quốc tế cho quá trình nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ lượng tử tại TP.HCM

Từ các ý kiến thảo luận tại phiên đối thoại, Ban Tổ chức ghi nhận ba nhóm nội dung chính: Thứ nhất, về nhu cầu thực tiễn và bài toán ứng dụng tại Thành phố: Các ý kiến đã làm rõ những bài toán cấp thiết có tiềm năng ứng dụng công nghệ lượng tử tại TPHCM, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm, đó là: Tài chính – ngân hàng và quản trị rủi ro hệ thống; Logistics động và điều phối giao thông; Quản lý năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu; An toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu đô thị.

Theo Ban tổ chức, các nội dung đối thoại sẽ tiếp tục được đưa vào thảo luận sâu hơn tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tới đây.

Thứ hai, về hình thức hợp tác và điều kiện triển khai: Các trao đổi từ phía các doanh nghiệp công nghệ Pháp và các chuyên gia Việt Nam cho thấy khả năng hợp tác hiện thực hóa từ các giải pháp phần cứng, quang lượng tử, đến các dịch vụ mô phỏng và bảo mật mã hóa.

Thứ ba, về kết nối và mạng lưới hợp tác: Hội thảo đã tạo ra không gian kết nối trực tiếp, hình thành bước đầu các đầu mối trao đổi kỹ thuật và công nghệ giữa các doanh nghiệp Pháp với các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, các nội dung đối thoại và kết nối hôm nay sẽ tiếp tục được đưa vào thảo luận sâu hơn tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tới đây.