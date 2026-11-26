Chính sách BHTN cần được tuyên truyền tại các khu công nghiệp từ khi người lao động đang có việc làm, thay vì chỉ hướng dẫn khi mất việc. (Nguồn: VGP)

Các khu công nghiệp tập trung đông người lao động, trong đó có người làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, không trọn thời gian hoặc thường xuyên chuyển đổi doanh nghiệp. Đối thoại tại nơi làm việc giúp giải đáp trực tiếp về điều kiện tham gia, thủ tục hưởng trợ cấp, bảo lưu thời gian đóng và hỗ trợ học nghề.

Điển hình tại Hải Phòng, trong 8 tháng đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động và cơ quan BHXH thành phố đã phối hợp tuyên truyền trực tiếp tại 15 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Ngày 22/6, hội nghị tại Công ty TNHH Proterial Việt Nam thu hút 348 người lao động, trong khi hội nghị ngày 24/9 tại Khu công nghiệp VSIP tập trung phổ biến trách nhiệm tuân thủ pháp luật, phòng ngừa chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm.

Tại Đà Nẵng, trong tháng 6/2026, các hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN tại nhiều doanh nghiệp thuộc khu công nghệ cao và khu công nghiệp như Foxlink, Mabuchi Motor, Yuri ABC đã thu hút hơn 1.500 đoàn viên, người lao động, đồng thời hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID để theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm.

Tại Quảng Ngãi, ngày 3/11/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức đối thoại tại Công ty TNHH Quốc tế Great Honor, thu hút gần 200 người lao động, trực tiếp giải đáp các vướng mắc về BHXH, BHYT, BHTN.

Tại TP.HCM, ngày 22/10/2026, BHXH thành phố phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tổ chức hội nghị tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, với hơn 150 cán bộ nhân sự đại diện doanh nghiệp tham gia, nhằm cập nhật quy định mới và hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm.

Những cách làm này đem lại lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp. Công nhân được giải đáp tình huống cụ thể thay vì tiếp nhận thông tin một chiều; bộ phận nhân sự có điều kiện cập nhật quy định, giải quyết vướng mắc và hạn chế sai sót trong thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm.

Thông qua những hoạt động này, công nhân cần được hướng dẫn kiểm tra quá trình đóng BHTN trên VssID, đối chiếu với doanh nghiệp và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện sai lệch.

Đối với doanh nghiệp, đối thoại giúp nhận diện sớm vấn đề trong kê khai, đóng và xác nhận thời gian tham gia, giảm nguy cơ tranh chấp.

Đáng chú ý, chính sách BHTN cần được tuyên truyền từ khi người lao động đang có việc làm, thay vì chỉ hướng dẫn khi mất việc. Khi hiểu chính sách, người lao động có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ, kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm, sàn tuyển dụng và cơ sở đào tạo để tìm kiếm cơ hội tuyển dụng hoặc lựa chọn khóa đào tạo phù hợp nếu phải chuyển nghề.

Bên cạnh đối thoại trực tiếp, thông tin cần được phổ biến qua công đoàn cơ sở, bảng tin nhà máy, báo chí và nền tảng số. Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu giúp lao động làm ca kíp hoặc không tham dự hội nghị tiếp cận quy định mới. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH, công đoàn, doanh nghiệp và đơn vị dịch vụ việc làm góp phần phòng ngừa vi phạm, duy trì việc làm và củng cố an sinh xã hội.

Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mở rộng diện tham gia BHTN đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một tháng trở lên; lao động không trọn thời gian cũng thuộc diện tham gia khi đáp ứng điều kiện về tiền lương theo quy định.