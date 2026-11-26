Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic đồng chủ trì đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế cùng chia sẻ tầm nhìn và cam kết đối với thương mại tự do, cởi mở và dựa trên luật lệ là đặc biệt quan trọng trong việc duy trì một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế rộng lớn hơn. CPTPP và EU là hai khối kinh tế hội nhập sâu rộng, chia sẻ nhiều nguyên tắc và mục tiêu phát triển. Xét về quy mô thị trường, trình độ phát triển, thế mạnh riêng và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ hơn giữa CPTPP và EU sẽ không chỉ mang lại các cơ hội thương mại và đầu tư mới mà còn góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Quang cảnh Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ vui mừng nhận thấy trong năm 2026, các thành viên CPTPP và EU đã phối hợp tích cực triển khai chương trình hợp tác thông qua trao đổi chính sách, tham vấn kỹ thuật và kết nối chuyên gia. Những nỗ lực đã thực hiện cho đến nay thể hiện cam kết chung của các thành viên CPTPP và EU trong việc từng bước chuyển hóa các định hướng hợp tác thành các hoạt động cụ thể, đồng thời đặt nền móng cho việc xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

“Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Việt Nam hy vọng rằng đối thoại hôm nay sẽ là cơ hội để các bên trao đổi quan điểm về các ưu tiên nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác CPTPP - EU và mang lại các kết quả thiết thực. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần cởi mở, xây dựng và hướng tới kết quả, chúng ta sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác CPTPP - EU, đưa hợp tác CPTPP - EU trở thành một hình mẫu hợp tác giữa các khối kinh tế, đóng góp tích cực vào một môi trường thương mại quốc tế ổn định, cởi mở, bao trùm và bền vững”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ.