Đối thoại thực hiện Nghị quyết 205, doanh nghiệp cam kết khắc phục nợ bảo hiểm

Đồng chí Phạm Đình Đông, Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Mới đây, VKSND khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Gò Công tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo VKSND khu vực 2, BHXH cơ sở Gò Công; đại diện UBND các xã, phường có doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Hội nghị nhằm phổ biến những quy định pháp luật về chính sách bảo hiểm và Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan BHXH, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trực tiếp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, tìm giải pháp khắc phục tình trạng chậm đóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Đông - Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hoạt động này, đơn vị cũng mong muốn tăng cường phối hợp giữa Viện kiểm sát, cơ quan BHXH, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205, đồng chí Phạm Đình Đông cho biết đây là cơ chế pháp lý mới nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công. Việc triển khai Nghị quyết đặt ra yêu cầu các cơ quan liên quan phải tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phát hiện, phòng ngừa và khắc phục vi phạm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Viện trưởng đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, để các cơ quan cùng trao đổi, hướng dẫn và tìm giải pháp khắc phục phù hợp với quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể trao đổi những vấn đề còn chưa rõ liên quan đến Nghị quyết 205, nhất là trách nhiệm cung cấp thông tin, cơ chế phối hợp và những trường hợp phát sinh yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, lợi ích công theo quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tuấn, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Gò Công trình bày báo cáo về tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn và phổ biến các quy định pháp luật liên quan.

Đồng chí Phạm Thanh Tuấn, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Gò Công báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tập trung vào tình hình thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; những trường hợp còn chậm đóng và các vấn đề cần tiếp tục phối hợp giải quyết. Qua đó, giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động.

Tiếp đó, Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 205, làm rõ mối liên hệ giữa cơ chế bảo vệ quyền dân sự, lợi ích công theo Nghị quyết với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm trước hết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời góp phần phòng ngừa tranh chấp, vi phạm có thể phát sinh.

Tại phần đối thoại, đại diện một số doanh nghiệp trao đổi về những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là tình hình thị trường, đơn hàng, dòng tiền và khả năng cân đối nguồn tài chính. Đây là những nguyên nhân được doanh nghiệp nêu ra dẫn đến việc có thời điểm chưa thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động.

Các ý kiến được VKSND khu vực 2 và BHXH cơ sở Gò Công tiếp nhận, giải đáp trên tinh thần chia sẻ với những khó khăn thực tế của doanh nghiệp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp trực tiếp tham gia đối thoại với doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tại hội nghị, các doanh nghiệp đã ký phiếu xác nhận tham gia, cam kết thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, BHTN và khẩn trương đóng số tiền bảo hiểm còn chậm đóng.

Qua đối thoại, đại diện các doanh nghiệp cho biết đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của đơn vị, đồng thời thống nhất chủ động rà soát các khoản còn chậm đóng, phối hợp với cơ quan BHXH đối chiếu, xác định nghĩa vụ phải thực hiện và xây dựng phương án khắc phục, từng bước hoàn thành các khoản còn tồn tại theo quy định.

Đây là kết quả bước đầu của hoạt động tuyên truyền, đối thoại, tạo cơ sở để các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện cam kết, hướng đến bảo đảm quyền lợi bảo hiểm cho người lao động.

Thời gian tới, VKSND khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với BHXH cơ sở Gò Công, BHXH cơ sở Tân Phú Đông, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 205.

Cùng với đó, đơn vị sẽ kịp thời tiếp nhận, trao đổi thông tin, xác minh và ban hành các yêu cầu khắc phục, kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với những vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 205, góp phần bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.