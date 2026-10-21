Đối thoại thực chất, tháo gỡ vướng mắc thuế và hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Toàn cảnh Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới đối thoại, chủ động giải quyết vướng mắc

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) tổ chức Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026, với chủ đề “Chính sách thuế-hải quan: Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn và bà Lee Mi Yon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan, hiệp hội, đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại thường niên để cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hải quan; qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Năm 2026, hoạt động đối thoại được đổi mới theo hướng chủ động, liên tục hơn. Trước Hội nghị, ngày 23/7, Bộ Tài chính đã phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế, thu hút gần 40.000 lượt truy cập và tiếp nhận, xử lý hơn 100 câu hỏi trọng tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận, nắm bắt quy định mới; đồng thời cơ quan quản lý tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn để nghiên cứu, xử lý các vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HP)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, sau 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc góp phần nâng cao năng lực công nghệ, sản xuất và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế-xã hội và kết quả thu ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, coi đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Bà Lee Mi Yon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HP)

Về phía Hàn Quốc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon cho biết, Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về tổng vốn đầu tư lũy kế, thứ hai về viện trợ phát triển chính thức (ODA) và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì hoạt động đầu tư trong môi trường ổn định. Theo Đại sứ, Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan được duy trì từ năm 2008 đến nay đã trở thành kênh trao đổi hiệu quả, giúp hai bên thảo luận thẳng thắn và tìm giải pháp đối với những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Tiếp tục cải cách, nâng cao tính minh bạch của chính sách

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều quy định về thuế, quản lý thuế và hải quan đã được sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2025 đặt ra định hướng chuyển từ quản lý thuế theo chức năng sang quản lý theo đối tượng người nộp thuế kết hợp với chức năng, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ. Các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp, hoàn, miễn và giảm thuế tiếp tục được rà soát, đơn giản hóa, mở rộng thực hiện trên môi trường điện tử.

Đối với lĩnh vực hải quan, việc sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan tại kỳ họp tháng 8/2026 tập trung vào đơn giản hóa thủ tục, thực hiện hải quan số, hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia, quản lý rủi ro và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, ngành thuế đã hoàn thành mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực hải quan, 11 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, 21 thủ tục được bãi bỏ; đồng thời cắt giảm 14 điều kiện kinh doanh và hai ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành thuế tiếp tục hiện đại hóa dịch vụ thuế điện tử, phát triển các kênh hỗ trợ người nộp thuế. Ngành hải quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thử nghiệm Chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp, thí điểm mô hình thông quan tập trung và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang hoàn thiện quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường quản lý rủi ro trên cơ sở dữ liệu tập trung và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đánh giá về những chuyển biến này, ông Koo Bon Kyung, Tổng Giám đốc KOTRA khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đại diện KOTRA, việc triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động, duy trì đối thoại thường niên và thực hiện các chính sách hỗ trợ đã góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Ông Koo Bon Kyung nhấn mạnh: “Ưu đãi có ý nghĩa thiết thực nhất mà doanh nghiệp cảm nhận được trong hoạt động thực tế không chỉ đơn thuần là giảm thuế, mà còn là một môi trường kinh doanh tiên tiến, nơi công nghệ và vốn đầu tư được bảo vệ an toàn, đồng thời tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi các thủ tục hành chính được bảo đảm.”

Tại Hội nghị, phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nêu những kiến nghị liên quan đến tính rõ ràng, thống nhất của chính sách ưu đãi đầu tư; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng; thống nhất cách áp dụng quy định về thuế, xác định trị giá hải quan và mã số hàng hóa.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị để nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền.

Về định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp.”

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật, trong đó có quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; tăng cường xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro sớm, nâng cao quản lý tuân thủ và thúc đẩy triển khai cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) theo mô hình phân cấp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thông qua việc duy trì đối thoại và tiếp nhận ý kiến từ thực tiễn, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng minh bạch, khả thi, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và ổn định tại Việt Nam.