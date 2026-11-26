Công dân đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/11. Ảnh: AN LÂM

Đầu tháng 11/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đối thoại với ba công dân về các vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Hai trường hợp ông Trần Văn Lĩnh và ông Ngô Văn Dũng khiếu nại về việc xử lý hành vi chiếm đất do Nhà nước quản lý.

Đối với ông Trần Văn Lĩnh, vụ việc liên quan đến 41.878m² đất tại phường Đông Hồ (trước sắp xếp). Ông Lĩnh cho rằng mình nhận chuyển nhượng diện tích đất từ người khác nên không vi phạm pháp luật, đồng thời đề nghị hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất, ông đề nghị được bồi thường thỏa đáng.

Qua xác minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định diện tích đất ông Lĩnh đang canh tác, nuôi trồng thủy sản có nguồn gốc là đất trống, bãi bồi thuộc khu vực đầm Đông Hồ do Nhà nước quản lý, chưa được giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng. Việc chuyển nhượng mà ông Lĩnh trình bày thực chất chỉ là thỏa thuận về thành quả lao động trên đất, không phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Hồ Văn Mừng phân tích rõ sự khác biệt giữa việc nhận chuyển nhượng thành quả lao động và quyền sử dụng đất được pháp luật công nhận. Việc có quá trình canh tác hoặc nhận chuyển giao công sức đầu tư trên đất không đồng nghĩa với việc được công nhận quyền sử dụng đất. Các giấy tờ ông Lĩnh cung cấp chưa đủ cơ sở pháp lý để xác lập quyền sử dụng đối với diện tích này. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên Quyết định số 1401/QĐ-XPHC, ngày 19/5/2025, không chấp nhận nội dung khiếu nại. Sau khi được giải thích, ông Lĩnh thống nhất với hướng giải quyết của tỉnh.

Trường hợp ông Ngô Văn Dũng liên quan đến 42.800m² đất. Theo trình bày của ông Dũng, ông khai phá, đốt than và canh tác từ năm 1999, trên đất có 4 căn nhà cùng nhiều cây ăn trái. Do sử dụng trong thời gian dài mà không bị ngăn chặn, ông cho rằng quyết định xử phạt và cưỡng chế thu hồi đất chưa thỏa đáng, đề nghị hủy các quyết định hành chính và thẩm định lại độ tuổi cây trồng.

Lắng nghe ý kiến công dân, đồng chí Hồ Văn Mừng chia sẻ với công sức đầu tư, khai phá của ông Dũng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý qua các thời kỳ trong việc chậm phát hiện, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thiếu sót trong công tác quản lý không thể là căn cứ để hợp thức hóa việc bao chiếm đất công.

Căn cứ báo cáo xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hồ sơ địa chính từ năm 1992 đã xác định khu vực này là đất rừng tự nhiên. Giai đoạn 2011 - 2013, tỉnh giao 10,3ha đất cho UBND xã quản lý. Đáng chú ý, ảnh vệ tinh giai đoạn 2005 - 2007 cho thấy khu vực ông Dũng kê khai đã canh tác từ năm 1999 vẫn là rừng tự nhiên, chưa có dấu hiệu tác động; dấu vết chặt phá chỉ xuất hiện từ năm 2008 - 2009.

Những tài liệu này được đưa ra đối chiếu tại buổi đối thoại, giúp làm rõ nguồn gốc đất và thời điểm có tác động trên đất. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ông Dũng không đủ điều kiện pháp lý để được công nhận quyền sử dụng đất, thống nhất giữ nguyên quyết định buộc khắc phục hậu quả, không chấp nhận nội dung khiếu nại. Sau khi nghe phân tích, ông Dũng thống nhất với hướng giải quyết của tỉnh.

Qua hai trường hợp, có thể thấy việc đối thoại trực tiếp giúp làm rõ những khác biệt giữa cách nhìn nhận của người sử dụng đất và căn cứ pháp lý trong quản lý đất đai. Thay vì chỉ thông báo kết quả giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh cùng cơ quan chuyên môn đưa ra hồ sơ, tài liệu xác minh, giải thích cụ thể quá trình quản lý và các quy định liên quan. Người dân có điều kiện đối chiếu thông tin mình cung cấp với chứng cứ khách quan, từ đó hiểu rõ hơn vì sao yêu cầu khiếu nại không có cơ sở chấp nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân phải được Nhà nước bảo vệ. Ngược lại, đất công phải được quản lý chặt chẽ, mọi hành vi bao chiếm, sử dụng trái phép đều phải xử lý nghiêm. Đồng thời, chính quyền địa phương phải rà soát trường hợp tương tự, khắc phục hạn chế trong quản lý, không để vi phạm kéo dài.

Việc ông Dũng và ông Lĩnh thống nhất hướng giải quyết sau đối thoại cho thấy, khi căn cứ pháp luật và chứng cứ được giải thích rõ ràng, những vướng mắc có thể được tháo gỡ, hạn chế phát sinh đơn, thư khiếu nại tiếp theo. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong công tác tiếp công dân, quyết định giải quyết phải đúng quy định, quá trình giải thích phải rõ ràng, giúp người dân hiểu và chấp hành.