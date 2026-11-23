Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các cơ quan chức năng; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hải Hưng.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các cơ quan chức năng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, BHYT, BHXH tự nguyện và chính sách trợ giúp xã hội là những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe, ổn định thu nhập khi hết tuổi lao động và hỗ trợ người dân trước những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

Đối với phụ nữ, các chính sách này càng có ý nghĩa thiết thực, nhất là phụ nữ lao động tự do, làm việc trong khu vực phi chính thức, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và người khuyết tật. Tuy nhiên, trên thực tế, một bộ phận hội viên vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, chưa nắm rõ mức đóng, phương thức tham gia, quyền lợi được hưởng cũng như điều kiện, thủ tục giải quyết các chế độ, chính sách.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế và BHXH tỉnh thông tin những nội dung cơ bản của chính sách BHYT, BHXH tự nguyện và trợ giúp xã hội. Trong đó, tập trung làm rõ đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chế độ hưu trí, trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện và các quy định liên quan đến trợ cấp xã hội hằng tháng.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống của phụ nữ và gia đình như: mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện; quyền lợi khám, chữa bệnh đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; điều kiện, hồ sơ, thủ tục hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hội viên phụ nữ xã Hải Hưng nêu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và sự phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ quan chức năng trong giải quyết kiến nghị của phụ nữ cũng là những nội dung được quan tâm. Qua đối thoại, các cơ quan chuyên môn nắm bắt sát hơn những khó khăn từ cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

Theo định hướng của Hội LHPN tỉnh, những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được giải đáp trực tiếp; các kiến nghị cần tiếp tục xem xét sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng để nghiên cứu, giải quyết và phản hồi theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Thông qua hội nghị, Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa hội viên phụ nữ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 của tỉnh Ninh Bình về tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 100%, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 60%, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.