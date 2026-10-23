Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Hòa Lạc chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Hùng

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc, các cơ quan chuyên môn của xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1, thôn 3 cùng đại diện các hộ gia đình liên quan.

Hội nghị đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hướng tới tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ảnh: Đức Hùng

Tại buổi đối thoại, đại diện Ban Quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn của xã đã thông tin chi tiết các quy định, chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn.

Hội nghị dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến, kiến nghị và tâm tư của từng hộ gia đình. Các nội dung được trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, công khai, tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm mà người dân quan tâm.

Đối với từng trường hợp cụ thể, đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải thích chi tiết dựa trên cơ sở pháp lý và hồ sơ địa chính. Những đề nghị liên quan đến chính sách, hồ sơ, thông tin đất đai được ghi nhận để tiếp tục rà soát kỹ lưỡng. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải thích chi tiết dựa trên cơ sở pháp lý và hồ sơ địa chính cho người dân. Ảnh: Đức Hùng

Nhờ làm tốt công tác dân vận, thông tin minh bạch và tinh thần cầu thị của chính quyền địa phương, buổi đối thoại đã thu về kết quả tích cực: 12/14 hộ dân có mặt đã hoàn toàn thống nhất với phương án và đặt bút ký biên bản bàn giao mặt bằng. 2 hộ dân còn lại đề nghị chính quyền bổ sung, làm rõ thêm một số thông tin hồ sơ trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Thông qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Hòa Lạc không chỉ kịp thời nắm bắt nguyện vọng chính đáng của bà con mà còn giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc ngay từ cơ sở. Ảnh: Đức Hùng

Việc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, xã Hòa Lạc đã tạo sự đồng thuận vững chắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng như các dự án trọng điểm khác trên địa bàn.