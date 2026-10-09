Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Ngày 9/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (HEPZA), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố, chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu chế xuất và khu công nghiệp.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết trong giai đoạn phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành phố đang triển khai chủ đề năm 2026 về hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Theo ông Hoàng, các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và đổi mới công nghệ. Vì vậy, chủ động tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính và khơi thông các điểm nghẽn về thể chế không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

Thời gian qua, các ban quản lý cùng cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý hạ tầng và thủ tục vận hành sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.Hồ chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố chủ trì giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về chủ đề năm 2026, HEPZA đang chuyển đổi phương thức quản lý, từ tập trung cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính sang đồng hành, theo dõi và quản lý dự án từ khâu đầu tư đến khi đi vào vận hành ổn định.

Hiện các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có hơn 5.400 dự án đăng ký và đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư khoảng 81,2 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thu hút đạt khoảng 5 tỷ USD, bằng 130% kế hoạch năm. Từ nay đến cuối năm, nguồn vốn đầu tư dự kiến tiếp tục tăng, tập trung vào một số dự án lớn, đáng chú ý là các dự án liên quan đến Khu thương mại tự do có diện tích 4.200 ha tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Bên cạnh đó, HEPZA tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, hạ tầng số, chuyển đổi xanh và công nghiệp hỗ trợ.

Từ đầu năm 2026, đơn vị cũng áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng khởi công dự án sau khi đăng ký, không phải thực hiện một số thủ tục cấp phép về quy hoạch, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy theo cơ chế thông thường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, một phần do thông tin về thủ tục đầu tư đặc biệt chưa được truyền tải đầy đủ đến nhà đầu tư; đồng thời, nhiều vướng mắc khác tiếp tục phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Trần Việt Hà, hội nghị là dịp để cơ quan quản lý trực tiếp lắng nghe, giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp. Với các vấn đề thuộc thẩm quyền, HEPZA sẽ cố gắng xử lý nhanh chóng; đối với những nội dung liên quan nhiều sở, ngành, Ban Quản lý sẽ phối hợp tiếp nhận, chủ trì hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần giúp thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Tại phiên đối thoại, các doanh nghiệp nêu nhiều bất cập trong quá trình đầu tư, kinh doanh, tập trung vào chính sách thuế, thủ tục đầu tư, giao đất, đăng ký doanh nghiệp; hoạt động hải quan, quản lý gia công, xuất nhập khẩu. Một số doanh nghiệp cũng đề xuất chính sách hỗ trợ thị trường, chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đại diện một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A phản ánh, dù đã kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2024, hệ thống thuế vẫn hiển thị khoản nợ thuế và tiền chậm nộp. Doanh nghiệp đã nhiều lần liên hệ cơ quan thuế các cấp; cơ quan thuế cơ sở cũng đã ban hành quyết định điều chỉnh nhưng dữ liệu trên hệ thống thuế TP. Hồ Chí Minh chưa được cập nhật. Dù đã gửi công văn đề nghị xử lý, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức, gây khó khăn trong việc theo dõi và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trả lời kiến nghị, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết cơ quan thuế thành phố và đơn vị thuế cơ sở đang phối hợp rà soát, đối chiếu số thuế gốc và tiền chậm nộp phát sinh trong giai đoạn 2014–2025, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế Bình Dương trước đây. Từ năm 2025, công tác quản lý thuế được chuyển về cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh. Do dữ liệu phát sinh trong giai đoạn chuyển giao cần được đối chiếu, các đơn vị đang phối hợp xử lý để bảo đảm tính chính xác. Sau khi hoàn tất đối chiếu, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ có văn bản phản hồi doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến chi phí sản xuất và thủ tục chứng nhận sản phẩm, bà Lã Thị Thu Hằng, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Điện tử DGS tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp gặp khó khăn trong phát triển thị trường do giá thành sản phẩm cao và thủ tục hành chính còn phức tạp. Công ty chuyên sản xuất đồng hồ nước thông minh, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao phục vụ chuyển đổi số ngành cấp thoát nước. Tuy nhiên, do sản phẩm thuộc nhóm có chức năng truyền dữ liệu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy.

“Mỗi lần xin giấy chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp phải chờ trung bình khoảng ba tháng, với chi phí khoảng 60 triệu đồng cho một sản phẩm. Công ty có khoảng 20 sản phẩm khác nhau về giao diện nhưng sử dung chung mô-đun vận hành, vẫn cần 20 chứng nhận riêng. Đây là gánh nặng đáng kể đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là khi không có nguồn vốn hỗ trợ”, bà Lã Thị Thu Hằng nêu vướng mắc.

Bà Lã Thị Thu Hằng, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Điện tử DGS, nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Theo bà Lã Thị Thu Hằng, thời gian chờ đợi không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội kinh doanh, bởi khách hàng có thể tìm sản phẩm thay thế từ nhà cung cấp khác thay vì chờ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục. Từ thực tế này, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế chứng nhận hợp quy phù hợp đối với trường hợp nhiều sản phẩm sử dụng cùng một loại mô-đun, có cùng mục đích truyền dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, nhằm hạn chế những thủ tục lặp lại không cần thiết.

Doanh nghiệp đề xuất được cam kết và chịu trách nhiệm về chất lượng, tính an toàn và mức độ tuân thủ của sản phẩm; cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm theo quy định. Theo cách tiếp cận này có thể giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời duy trì yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm.

Ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Anh Hoàng, cho biết, những vấn đề vướng mắc chưa được giải đáp tại hội nghị, ITPC sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để trao đổi với các sở, ngành, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.