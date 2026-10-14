Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Lãnh đạo phường Thanh Khê dự đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến cho biết, địa phương hiện có 3.562 doanh nghiệp và 6.728 hộ kinh doanh đang hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và thực hiện an sinh xã hội. Buổi đối thoại là dịp để chính quyền nắm bắt những vấn đề từ thực tiễn, cùng doanh nghiệp tìm giải pháp phát triển ổn định, bền vững.

Tại buổi đối thoại, đại diện Hội Doanh nghiệp Thanh Khê cho biết, phần lớn doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, hạn chế về nhân lực, năng lực quản trị và kỹ năng số; đồng thời gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin thị trường, chính sách thuế và hóa đơn. Hội kiến nghị địa phương hỗ trợ phát triển không gian khởi nghiệp, kinh tế số, kỹ năng bán hàng đa kênh; xây dựng cổng giao thương, không gian trưng bày sản phẩm và tạo điều kiện tiếp cận thuê tài sản công.Doanh nghiệp kiến nghị địa phương định hướng bố trí kho bãi, điểm đỗ và trung chuyển hàng hóa; hỗ trợ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, tiếp cận vốn vay, đổi mới công nghệ. Một số đơn vị cũng đề nghị hướng dẫn hạch toán chi phí đầu vào không có hóa đơn và làm rõ thuế nhà thầu đối với cước vận tải quốc tế của đơn hàng xuất khẩu sang Tajikistan.

Lãnh đạo phường và đại diện các cơ quan liên quan đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; các kiến nghị khác sẽ được địa phương phối hợp với sở, ngành xem xét, trả lời trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, UBND phường Thanh Khê trao Giấy khen cho 20 doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn.