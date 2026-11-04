Đối thoại, tạo đồng thuận di dời chung cư Thuận Phước

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng (trú tại căn 205, chung cư 4 Thuận Phước) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Hội nghị tổ chức đối thoại theo 2 nhóm: hộ dân đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố và hộ dân đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.

Khu chung cư Thuận Phước gồm 8 block nhà 3 tầng, có tổng số 288 căn, được đưa vào sử dụng từ năm 2001 cho các hộ thuộc diện giải tỏa các dự án thuộc Ban Quản lý dự án Liên Chiểu - Thuận Phước. Đến nay khu chung cư đã xuống cấp.

Qua rà soát, trong 286 trường hợp thuộc diện di dời, có 103 hộ đăng ký thuê nhà ở xã hội (gồm 81 hộ đã nhận nhà và ký hợp đồng thuê căn hộ mới, 22 hộ đang tiếp tục được bố trí); 119 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; 64 trường hợp chưa bảo đảm điều kiện bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt.

Đối với 119 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội, có 78 hộ đăng ký mua tại dự án xây dựng lại khu chung cư Sun Home và 41 hộ đăng ký mua tại các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ di dời khu chung cư Thuận Phước hơn 10,2 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại diện các hộ dân chung cư liên quan đến các nội dung như: được hỗ trợ vay vốn với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm khi mua nhà ở xã hội; chênh lệch mức hỗ trợ di dời giữa các khu vực; lộ trình di dời.

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc khi đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án khác, quyền lợi của người dân có bị ảnh hưởng nếu dự án chưa khởi công, tiến độ kéo dài; các quy định về quyền lợi lâu dài khi sở hữu nhà ở xã hội mới, nhất là khi công trình hết niên hạn sử dụng...

Đại diện một hộ dân đăng ký thuê nhà ở xã hội đề xuất nguyện vọng tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Theo đại diện Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng Trung tâm Quản lý và khai thác nhà (Sở Xây dựng), thành phố ưu tiên dành 30% tại dự án Sun Home (khoảng 104 căn hộ) cho các hộ thuộc diện giải tỏa mặt bằng. Với mức giá 6,4 triệu đồng/m2, đây là chính sách an sinh cực kỳ ưu đãi của thành phố nhằm hỗ trợ đời sống người dân di dời.

Về tiến độ, người dân có khoảng 60 ngày để hoàn thiện thủ tục và nộp hồ sơ, dự kiến thời gian tiếp nhận bắt đầu từ ngày 2/12/2026. Trung tâm Quản lý và khai thác nhà sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục khi người dân có nhu cầu. Dự kiến đến đầu tháng 2/2027, các hộ dân có thể nhận bàn giao căn hộ tại dự án Sun Home.

Khu chung cư Thuận Phước xuống cấp, đang được gấp rút di dời. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với gói vay ưu đãi, mức vay tối đa 80% được tính theo giá trị hợp đồng mà hộ dân ký kết với chủ đầu tư. Ví dụ, với giá trị hợp đồng 400 triệu đồng, mức vốn vay sẽ được tính tương ứng dựa trên tỷ lệ này.

Bên cạnh đó, trung tâm cho biết sẽ tiếp tục làm việc với chủ đầu tư để cung cấp thông tin minh bạch, cụ thể về diện tích và giá bán từng căn hộ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin chính xác.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng cảnh báo hiện xuất hiện nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan đến dự án Sun Home. Các hộ dân hết sức cảnh giác và chỉ liên hệ trực tiếp một đầu mối duy nhất là Trung tâm Quản lý và khai thác nhà để được hướng dẫn thủ tục chính thức.

Sở Xây dựng khẳng định, ngoài khoản tiền nộp cho chủ đầu tư để mua nhà theo hợp đồng, người dân không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào khác, bởi đây là quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hộ thuộc diện di dời.

Việc tuân thủ đúng hướng dẫn không chỉ giúp người dân tránh bị lừa đảo, "mất tiền oan" mà còn góp phần đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong chính sách an sinh xã hội của thành phố.