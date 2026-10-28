Đối thoại tại nơi làm việc, hiện thực hóa chính sách chăm lo người lao động

Công đoàn cơ sở, đại diện tập thể người lao động, đại diện người sử dụng lao động ký kết Bản cam kết thực hiện kết quả đối thoại tại nơi làm việc năm 2026. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồ Tây phối hợp lãnh đạo Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc với chủ đề “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.

Đây là cuộc đối thoại điểm do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn, Công đoàn phường Ba Đình triển khai, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kết nối, chia sẻ và thúc đẩy những chính sách chăm lo thiết thực cho người lao động.

Lắng nghe để thấu hiểu, đối thoại để tìm giải pháp

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồ Tây, lao động nữ chiếm khoảng 52,5% tổng số đoàn viên Công đoàn. Việc quan tâm đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần và những nhu cầu chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, nhân văn và bền vững.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Huy chia sẻ: Chúng tôi ý thức được rằng việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động là hết sức cần thiết. Và, chỉ thông qua đối thoại thì mới hiểu rõ được nhau, chia sẻ cùng nhau và tạo nên sự kết nối bền chặt hơn, cùng nhau xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Công ty cũng rất linh hoạt để người lao động nói chung, nữ lao động nói riêng được bày tỏ nguyện vọng với ban lãnh đạo công ty. Hình thức đối thoại có thể là: người lao động trao đổi-đối thoại trực tiếp, thông qua Ban Chấp hành công đoàn, hội nghị người lao động hoặc các buổi giao ban hằng tuần để tổng hợp, lựa chọn được các ý kiến phản ánh mong muốn của người lao động.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy và Chủ tịch Công đoàn Công ty Lại Kim Ngân chủ trì đối thoại. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy cũng đánh giá cao việc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hướng dẫn Công đoàn phường Ba Đình triển khai hội nghị với sự chứng kiến, đóng góp của các cấp công đoàn.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với người lao động, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ đối thoại bình đẳng và phát triển bền vững. Sự đồng hành của Công đoàn các cấp cũng giúp đội ngũ cán bộ công đoàn công ty nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng đối thoại.

Để cuộc đối thoại thật sự xuất phát từ nhu cầu của người lao động, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lại Kim Ngân cho biết: Công đoàn cơ sở đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình tại các bộ phận, tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của lao động nữ trước khi tổ chức hội nghị. Cách làm này giúp các nội dung đưa ra đối thoại có cơ sở thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề người lao động quan tâm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp xem xét, trao đổi và tìm phương án giải quyết phù hợp.

Hoạt động dã ngoại nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó người lao động. (Ảnh: Công đoàn cơ sở cung cấp)

Tại hội nghị đối thoại, các nội dung được trình bày trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Mỗi vấn đề đều gắn với thực trạng, số liệu khảo sát, căn cứ, tác động và kiến nghị cụ thể của Công đoàn cơ sở.

Cụ thể: Qua khảo sát 168 lao động nữ, đa số chị em đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi mong muốn có khoản hỗ trợ thêm để san sẻ trong khi chi phí sinh hoạt và giáo dục ngày càng tăng.

Về chế độ nghỉ ngơi và thưởng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, 100% đoàn viên, người lao động mong muốn có các chế độ đãi ngộ thiết thực trong ngày này.

Bên cạnh đó, trong các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngoài việc tặng quà truyền thống, lao động nữ mong muốn có thêm các hoạt động trải nghiệm thực tế, giao lưu học hỏi và chăm sóc bản thân, giúp chị em nâng cao kỹ năng sống, thư giãn, giảm căng thẳng, mang lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống...

Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo Công ty trao đổi, giải đáp từng nội dung theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp và các quy định có liên quan.

Ba cam kết cụ thể, hướng tới lợi ích thiết thực của lao động nữ

Kết thúc hội nghị, Công đoàn cơ sở, đại diện tập thể người lao động và đại diện người sử dụng lao động đã ký kết Bản cam kết thực hiện kết quả đối thoại tại nơi làm việc năm 2026, thống nhất ba nội dung trọng tâm.

Đối với chính sách hỗ trợ lao động nữ nuôi con nhỏ, Công ty cam kết hỗ trợ tiền gửi trẻ cho nhân viên nữ có con dưới 5 tuổi, mức 100.000 đồng/người/tháng. Nội dung này được đưa vào Quy chế phúc lợi, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Công đoàn phường Ba Đình phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồ Tây tổ chức bữa cơm tất niên công đoàn. (Ảnh: Công đoàn cơ sở cung cấp)

Đối với chế độ nghỉ và hưởng quyền lợi Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Công ty cam kết toàn thể cán bộ, nhân viên được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và nhận thưởng động viên. Người lao động đi làm trong ngày này sẽ được bố trí nghỉ bù 3 ngày làm việc; bảo đảm 100% nhân sự được hưởng quyền lợi, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Nội dung cam kết thứ ba hướng đến nâng cao đời sống tinh thần, tạo cơ hội để lao động nữ được thư giãn, giao lưu, phát triển kỹ năng. Theo đó, vào dịp 8/3 và 20/10, Công ty tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đào tạo kỹ năng dành cho lao động nữ như workshop nấu ăn, cắm hoa, trang điểm hoặc phát voucher trải nghiệm dịch vụ massage, spa.

Kết thúc hội nghị, chị Đỗ Vân Hương, bộ phận Y tế của Công ty vui mừng chia sẻ: Dù mức hỗ trợ 100.000 nghìn đồng/tháng hỗ trợ lao động nữ nuôi con nhỏ, không phải là con số quá lớn, nhưng đây là nguồn động viên tinh thần rất thiết thực, giúp chị em chúng tôi cảm thấy được công ty quan tâm, chia sẻ với những áp lực tài chính mà các chị em phải gánh vác. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với giải pháp của công ty và mốc thời gian áp dụng từ đầu năm 2027.

Đối với việc sắp xếp lịch nghỉ luân phiên hoặc nghỉ bù cho nhân viên trong ngày Văn hóa Việt Nam, chị Nguyễn Thanh Hương, Bộ phận kế toán bày tỏ vui mừng, hoàn toàn đồng tình với phương án của Ban Giám đốc đưa ra.

"Là những người làm dịch vụ, chúng tôi hiểu việc duy trì hoạt động phục vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu, kiến nghị các Trưởng bộ phận sẽ chốt lịch nghỉ luân phiên hoặc phát thông báo nghỉ bù rõ ràng ngay từ đầu tháng 11 để chị em chủ động sắp xếp thời gian cá nhân", chị Hương nhấn mạnh.

Tổ chức sinh nhật quý cho người lao động Công ty. (Ảnh: Công đoàn cơ sở cung cấp)

Đánh giá cao các đề xuất được đưa ra đối thoại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng các đề xuất đều là những vấn đề gần gũi với đời sống người lao động, thể hiện mong muốn được chia sẻ, quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của doanh nghiệp đối với người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục trao đổi, đánh giá điều kiện thực hiện, cân đối nguồn lực, phối hợp Công đoàn cơ sở xem xét từng nội dung trên tinh thần thiện chí, hài hòa lợi ích. Chuyển hóa nội dung đã thống nhất thành công việc, lộ trình, trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, bình đẳng giới và những cam kết có lợi hơn cho người lao động đã được cụ thể hóa trong Thỏa ước lao động tập thể, chính sách của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường làm việc công bằng, tôn trọng; tạo điều kiện để lao động nữ được đào tạo, nâng cao kỹ năng, phát triển nghề nghiệp; có sự hỗ trợ phù hợp với lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

Đối với Công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chủ động theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại từng bộ phận, tổng hợp ý kiến khách quan và đề xuất giải pháp có căn cứ.

Hoạt động đối thoại cần được duy trì thường xuyên, không chỉ giới hạn trong các hội nghị định kỳ; chú trọng nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng, truyền đạt thông tin để tiếng nói của người lao động được phản ánh đầy đủ, chính xác.

Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn phường Ba Đình tiếp tục hướng dẫn, đồng hành cùng Công đoàn cơ sở trong nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể; kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nghiên cứu nhân rộng những cách làm hiệu quả tại các đơn vị có điều kiện tương đồng.

Mỗi đoàn viên, người lao động cần chủ động trao đổi, đề xuất sáng kiến, phát huy tinh thần trách nhiệm và cùng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.

Có thể thấy, cuộc đối thoại tại Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồ Tây là minh chứng khi Công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, người sử dụng lao động sẵn sàng lắng nghe và các bên cùng hướng đến giải pháp cụ thể, những vấn đề thiết thực có thể được giải quyết bằng sự đồng thuận và trách nhiệm.