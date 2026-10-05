Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi sẽ quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao

GS Trần Thanh Vân chia sẻ tại buổi họp báo: Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần thứ nhất.

Điểm gặp gỡ của các chuyên gia

Chiều 5/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) từ ngày 10-11/10.

Theo đó, Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” (Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất tại ICISE. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Các đại biểu tham gia buổi họp báo.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gắn với các vấn đề về an ninh năng lượng, lương thực, thương mại, tài chính công và địa kinh tế, Đối thoại Quy Nhơn hướng tới xây dựng không gian trao đổi cởi mở, tin cậy và định hướng hành động.

Tại đây, đại diện các chính phủ ở Đông Nam Á và khu vực khác, các tổ chức tài chính, đối tác phát triển khu vực và quốc tế cùng các chuyên gia sẽ trao đổi về những thách thức liên quan đến khí hậu, phát triển, tài chính và quá trình chuyển dịch theo hướng phát thải carbon thấp.

Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 là phiên bản đầu tiên (Zero Version), nhằm thử nghiệm mô hình đối thoại, rút kinh nghiệm về nội dung và công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027.

Khoa học phải gặp chính sách

Phát biểu tại họp báo, GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cho biết, đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần thứ nhất kỳ vọng tạo sự kết nối giữa khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp.

“Khoa học giúp chúng ta hiểu nguy cơ và tìm giải pháp. Chính sách biến tri thức thành quyết định. Tài chính và doanh nghiệp giúp các quyết định ấy trở thành hiện thực”, GS Trần Thanh Vân nói.

Theo GS Trần Thanh Vân, khí hậu cần được đặt trong mối liên hệ với tài chính và phát triển. Những vấn đề đặt ra là nguồn tài chính sẽ đến từ đâu, các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vốn như thế nào và làm sao để quá trình chuyển đổi vừa hiệu quả về kinh tế, vừa công bằng về xã hội.

Bên cạnh đó, Đông Nam Á cần có tiếng nói mạnh hơn trong các vấn đề liên quan đến khí hậu. Đây là một trong những khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời có sự năng động trong phát triển. Vì vậy, kinh nghiệm, nhu cầu và sáng kiến của khu vực cần được lắng nghe đầy đủ hơn.

“Trong hai ngày diễn ra đối thoại, chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề. Thành công thực sự sẽ là sau cuộc gặp này có thêm những ý tưởng mới, những hợp tác mới và những liên minh mới cho hành động, trong các lĩnh vực như tài chính khí hậu, thích ứng, năng lượng, công nghệ và nghiên cứu”, GS Trần Thanh Vân chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng Đối thoại Quy Nhơn là dịp để các bên nhìn nhận rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế và phát triển. Với sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức tài chính, bộ, ngành và đối tác quốc tế, diễn đàn cũng thể hiện cam kết, trách nhiệm và mong muốn đóng góp của Việt Nam trước một thách thức toàn cầu.

“Biến đổi khí hậu là thách thức đối với phát triển bền vững và đã hiện diện rõ trong đời sống, kinh tế của mỗi quốc gia. Do vậy, chúng ta phải có tiếng nói, đồng thời lắng nghe, học tập và chia sẻ để cùng tìm giải pháp”, ông Giang nói.

Đối với Gia Lai, tỉnh kỳ vọng qua đối thoại có thể tiếp cận thêm luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tế, mô hình phù hợp và các nguồn lực phục vụ phát triển; mở rộng hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Quan trọng hơn, các bên sẽ tiếp tục trao đổi để biến những ý tưởng, thảo luận thành hành động phù hợp với từng quốc gia, địa phương.