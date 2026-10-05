Đối thoại Quy Nhơn: Khi khoa học gặp chính sách, tài chính và doanh nghiệp

Một nơi gặp gỡ, nói thẳng, lắng nghe nhau

Chiều 5/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) từ ngày 10-11/10.

Theo đó, Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi" (Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất tại ICISE. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Quang cảnh họp báo chiều nay.

Chia sẻ tại họp báo, GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE, cho biết Đối thoại Quy Nhơn tiếp nối ước mơ gần 20 năm của những người làm khoa học: xây dựng tại Quy Nhơn một nơi để các nhà khoa học từ nhiều quốc gia thẳng thắn trao đổi, lắng nghe, hiểu nhau và cùng làm việc vì khoa học, hòa bình và tương lai con người.

Theo GS. Vân, qua gần 20 năm hoạt động, Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE đã góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm hẹn của giới khoa học Việt Nam, châu Á và quốc tế. Ông cho rằng Quy Nhơn được lựa chọn bởi sự yên tĩnh, cởi mở, tạo điều kiện để con người lắng nghe và hiểu nhau sâu sắc hơn.

“Chúng tôi mong ICISE không chỉ là một tòa nhà dành cho hội nghị mà trở thành một ngôi nhà của gặp gỡ và tin cậy. Đối thoại Quy Nhơn là một bước phát triển mới của tinh thần ấy”, GS. Trần Thanh Vân chia sẻ.

GS. Trần Thanh Vân chia sẻ tại họp báo.

Theo GS. Vân, điểm khác biệt của Đối thoại lần này là không gian gặp gỡ được mở rộng: không chỉ các nhà khoa học gặp nhau, mà khoa học còn kết nối với chính sách, tài chính, doanh nghiệp và xã hội.

Ông cho rằng, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện riêng của các cơ quan môi trường mà liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe, ngân sách quốc gia và đời sống người dân.

Trao đổi tại họp báo, Đại sứ Dương Chí Dũng, nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Bộ Ngoại giao), cho rằng đối thoại không thể ngay lập tức tạo ra chính sách. Giá trị nằm ở việc tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối, từ đó hình thành các sáng kiến và chính sách phù hợp. Theo ông, tiếng nói từ Quy Nhơn - Gia Lai cũng là tiếng nói của Việt Nam đóng góp vào tiến trình chung của thế giới.

Ban tổ chức cho biết, vì vậy, Đối thoại không hướng tới các tuyên bố, đàm phán hay cam kết chính thức.

Đi từ gặp gỡ, kết nối tới hành động

Đối thoại thu hút khoảng 100 đại biểu đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, các nhà khoa học Việt Nam, Đông Nam Á cùng nhiều đối tác quốc tế. Chương trình có các phiên toàn thể cấp cao, phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn với nhiều chủ đề.

Tại các phiên đối thoại, đại diện các chính phủ ở Đông Nam Á và các khu vực khác, các tổ chức tài chính, đối tác phát triển khu vực và quốc tế cùng các chuyên gia sẽ trao đổi về những thách thức liên quan đến khí hậu, phát triển, tài chính và quá trình chuyển dịch theo hướng phát thải carbon thấp.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Đối thoại Quy Nhơn là phiên bản đầu tiên được tổ chức tại địa phương, thể hiện cam kết và hành động của Việt Nam về biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực trong các vấn đề toàn cầu.

“Biến đổi khí hậu không chỉ là chuyện môi trường mà là vấn đề tổng hòa của nhiều vấn đề khác”, ông Giang nói.

Theo ông, một cuộc đối thoại muốn có tiếng nói và uy tín cần được xây dựng qua thời gian. Vì vậy, Đối thoại Quy Nhơn 2026 được tổ chức như một phiên bản thử nghiệm (Zero Version), nhằm kiểm nghiệm mô hình, rút kinh nghiệm về nội dung và công tác tổ chức, làm cơ sở cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027. Đây là phiên bản phi chính thức, mang tính học thuật cao, tạo không gian để các bên chia sẻ ý kiến, sáng kiến và lắng nghe lẫn nhau.

“Thông qua sự kiện, Gia Lai kỳ vọng tiếp cận thêm các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, mô hình và giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; đồng thời tìm kiếm thêm nguồn lực, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.