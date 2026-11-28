Đối thoại kết nối đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Tài chính Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Hội nghị đối thoại: Thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô. Gần 200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan thành phố, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp đã tham dự hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-thoai-ket-noi-dau-tu-ho-tro-doanh-nghiep-246261128111244383.htm