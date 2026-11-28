Việt Nam đang tiến nhanh vào giai đoạn già hóa dân số, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Điều này đòi hỏi ngành y tế không chỉ tập trung nâng cao năng lực khám, chữa bệnh mà còn phải đầu tư nhiều hơn cho công tác dự phòng.