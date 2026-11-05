Đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách bảo hiểm

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Nghị quyết quy định thí điểm việc VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Hội nghị cũng phổ biến Quy chế phối hợp số 08/2026/QCPH-VKS-BHXH ngày 15/10/2026 giữa VKSND tỉnh và BHXH tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và ông Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, chủ trì hội nghị tuyên truyền, đối thoại và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, nhấn mạnh BHXH là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần ổn định nguồn nhân lực và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Theo ông Cường, ngành BHXH chia sẻ với những khó khăn về tài chính, thị trường mà một số doanh nghiệp đang gặp phải, dẫn đến tình trạng chậm đóng bảo hiểm ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ những khó khăn khách quan với hành vi cố tình né tránh nghĩa vụ khi doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện. BHXH tỉnh sẽ tăng cường đối thoại, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ở góc độ thực thi pháp luật, ông Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, cho biết việc triển khai Nghị quyết số 205 không nhằm tạo thêm áp lực hay rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà hướng đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng bởi tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thông tin về ý nghĩa triển khai Nghị quyết số 205 trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Quá trình thực hiện sẽ chú trọng đối thoại, lắng nghe, xác minh và phân loại từng trường hợp, xem xét đầy đủ nguyên nhân cũng như điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Các biện pháp pháp lý sẽ được cân nhắc theo quy định, trong đó ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục vi phạm trước khi xem xét khởi kiện vụ án dân sự khi đủ điều kiện.

Thông tin về công tác quản lý thu, ông Huỳnh Thanh Hải, Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia BHXH tỉnh, cho biết phần lớn doanh nghiệp đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng, nợ BHXH kéo dài vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến việc xác nhận quá trình tham gia và giải quyết các chế độ cho người lao động.

Ông Huỳnh Thanh Hải, Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia BHXH tỉnh, thông tin về tình trạng chậm đóng, nợ BHXH và những ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Một số hạn chế được chỉ ra là doanh nghiệp chưa kịp thời đăng ký tăng, giảm lao động; kê khai thông tin chưa chính xác; việc cung cấp, xác nhận dữ liệu thông qua đầu mối kế toán đôi lúc chưa kịp thời. Những bất cập này ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và những quyền lợi khác của người lao động.

Để khắc phục, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thường xuyên rà soát số lao động thuộc diện tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện đầy đủ việc đăng ký, điều chỉnh tăng, giảm lao động và đóng bảo hiểm đúng thời hạn. Đồng thời, doanh nghiệp cần bố trí đầu mối phối hợp với cơ quan BHXH, kịp thời cung cấp, đối chiếu thông tin, hạn chế phát sinh nợ và tình trạng chậm giải quyết chế độ.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và được đại diện hai ngành giải đáp, hướng dẫn.

Ông Nguyễn Việt Nhân, Phó Trưởng phòng Hành chính, Ban Quản trị nhân sự tiền lương, Công ty CP Camimex, nêu khó khăn trong việc xác định, đối chiếu tên gọi công việc thực tế của công nhân với danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hiện hành.

Thông qua hội nghị, BHXH tỉnh và VKSND tỉnh hướng đến tăng cường phối hợp, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động phòng ngừa, xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh./.