Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp có ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; lãnh đạo Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Trung, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Phòng Thương mại Singapore tại Việt Nam…

Cùng dự còn có đông đảo doanh nghiệp FDI đang đầu tư, có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn và các nhà đầu tư đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Lạng Sơn có vị trí địa kinh tế, địa chính trị và chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương đường bộ và đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời giữ vai trò cầu nối chiến lược kết nối Việt Nam với các nước ASEAN và thị trường khu vực. Do đó, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại quốc tế, dịch vụ logistics và công nghiệp sản xuất hướng xuất khẩu.

Phát huy lợi thế đó, thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực VI đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hải quan, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, tính từ đầu năm 2026 đến 23/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn đạt 118 tỷ USD, chiếm gần 11% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9,82 tỷ USD (tăng 48,6% so với cùng kỳ).

Tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đến ngày 23/11/2026 đạt 21.141 tỷ đồng, tăng trên 120% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu, theo báo cáo tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, mở rộng không gian phát triển và thu hút các dự án mới. Trong đó, nổi bật có Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 và đang bước vào giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp với 3 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cùng đó, tỉnh đã thành lập 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.527 ha.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Các doanh nghiệp cũng đã nêu ý kiến, đặt câu hỏi liên quan đến một số nội dung như: cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trình tự, thủ tục triển khai các dự án FDI; quy định đối với một số hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn... Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa.

Lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp ý kiến của doanh nghiệp tại hội nghị

Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi cục Hải quan khu vực VI đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn; đồng thời cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, Lạng Sơn đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển từ lợi thế kinh tế cửa khẩu, kết nối giao thương quốc tế và định hướng mở rộng không gian công nghiệp, dịch vụ. Để khai thác hiệu quả những tiềm năng này, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; phát triển hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics, chuẩn bị quỹ đất sạch và nguồn nhân lực phục vụ thu hút đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Trong đó, Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục phát huy vai trò tạo thuận lợi thương mại, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh triển khai cửa khẩu thông minh, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số, nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Lạng Sơn là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, quan tâm sử dụng lao động địa phương và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn chào đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư và cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm hoạt động, gắn bó lâu dài và cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.