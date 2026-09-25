Đối thoại 'gỡ khó' cho cơ sở kinh doanh lưu trú

Hội nghị có chủ đề hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh và thực hiện khai báo lưu trú.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội cho biết, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý cư trú, tiếp nhận thông tin lưu trú ngày càng được đẩy mạnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong quá trình hoạt động, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn công tác quản lý cho thấy hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn điều hành phần thảo luận

Tại một số cơ sở, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam; khai báo tạm trú đối với người nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan còn chưa đầy đủ, chưa thống nhất.

Cùng với đó, trong năm 2026, một số quy định, quy trình và phương thức thực hiện trong công tác quản lý Nhà nước có sự điều chỉnh, thay đổi, đặt ra yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải kịp thời cập nhật, nắm vững và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú đặt câu hỏi tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đặt ra mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Thông qua Hội nghị, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội mong muốn tiếp tục tăng cường sự phối hợp, trao đổi giữa cơ quan Công an với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; kịp thời hướng dẫn những nội dung cần lưu ý trong quá trình hoạt động, nhất là việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, quản lý khách lưu trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm trú và các quy định pháp luật có liên quan.

Đại diện cơ sở ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ lưu trú

Hội nghị cũng là dịp để đại diện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, cơ quan Công an tiếp thu, hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ lưu trú an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau phần khai mạc, đại diện Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu đã trình bày tổng quan về công tác quản lý và hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn Hà Nội; chỉ ra các nhóm vấn đề còn hạn chế sau khi kiểm tra thực tế kết hợp quản lý địa bàn.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú nêu những thắc mắc, chưa rõ trong quá trình thực hiện quy định về lưu trú và các vấn đề liên quan đến kinh doanh tại cơ sở. Đại diện Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu cũng đã có những giải đáp thấu đáo đại diện cơ sở ghi nhớ và thực hiện theo quy định.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các cơ sở đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ lưu trú…