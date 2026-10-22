Đối thoại giữa những cá tính nghệ thuật hội họa

Các họa sĩ nữ chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm “Duyên sắc ba miền”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đổi mới trong tư duy sáng tác

Mang đến triển lãm tác phẩm “Xuân Kỷ Hợi - Tôi tròn một vòng hoa giáp” vẽ bằng chất liệu acrylic, họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân (Hà Nội), nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật, chia sẻ: “Mỗi dịp xuân về, nhiều họa sĩ thường chọn vẽ linh vật của năm và tôi cũng không ngoại lệ. Bức tranh này được tôi sáng tác đúng vào dịp bản thân tròn một vòng hoa giáp”.

“Triển lãm quy tụ các nữ họa sĩ từ cả ba miền nên mang ý nghĩa rất lớn đối với phái đẹp, những người vốn bận rộn với công việc gia đình, xã hội và ít có thời gian dành cho sáng tác. Mỗi vùng miền sở hữu một nét văn hóa riêng, nhờ đó nội dung triển lãm chung trở nên phong phú, thể hiện nhiều đề tài được phụ nữ quan tâm như: tình cảm gia đình, thiên nhiên, phong cảnh quê hương, đất nước...

Đây là cơ hội để các nữ họa sĩ giới thiệu tác phẩm đến công chúng Đà Nẵng. So với các kỳ trước, triển lãm lần này ghi nhận chất lượng tranh của các nữ nghệ sĩ miền Trung tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là sự đổi mới trong tư duy sáng tác và chất liệu thể hiện”, họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân chia sẻ.

Đáng chú ý, tại triển lãm lần này, một số nữ họa sĩ từ các địa phương khác đã mang đến những tác phẩm vẽ về cảnh đẹp Đà Nẵng với tình cảm chân thành. Giới thiệu tác phẩm “Phong cảnh biển Mỹ Khê 2” (chất liệu acrylic trên giấy duplex), họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương (Hà Nội) chia sẻ, rất yêu vẻ đẹp của biển Đà Nẵng. Bên cạnh nét đẹp tự nhiên, chính sự ấm áp của người dân nơi đây đã giúp biển thêm phần quyến rũ, khơi gợi cho bà nhiều cảm xúc để tạo nên tác phẩm.

“Triển lãm đã có bước tiến lớn về quy mô, công tác tổ chức, mỹ quan và thẩm mỹ, xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương. Khi đến đây, chúng tôi muốn thể hiện mình và bày tỏ tình yêu với biển. Mong thành phố tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội để các nữ họa sĩ phát triển tài năng và tỏa sáng hơn nữa”, họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ.

Họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương (Hà Nội) bên tác phẩm “Phong cảnh biển Mỹ Khê 2” của mình. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Kết nối nghệ sĩ với công chúng

Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang (Đà Nẵng) mang đến tác phẩm “Tìm em” 1 và “Tìm em” 2 bằng chất liệu sơn mài. Cùng giao lưu với các nữ họa sĩ ở hai đầu đất nước, họa sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ: “Theo đuổi nghệ thuật đã khó, nhưng gắn bó với loại hình mang tính dân gian, làng nghề lại càng khó hơn. Trong đợt triển lãm lần này có rất ít tác giả tham gia tranh sơn mài. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với bức tranh sơn dầu “Bay qua ngọn dừa nước” của họa sĩ Đặng Thị Dương vì có sự đồng điệu về phong cách sáng tác.

Đây là dịp hiếm hoi để các họa sĩ trẻ như tôi được giao lưu, học hỏi và tiếp thu những đóng góp ý kiến từ đồng nghiệp để hoàn thiện tác phẩm. Qua sự kiện, tôi còn thấy được niềm đam mê, tình yêu cái đẹp và nỗ lực phát triển bản thân không ngừng của các thế hệ nữ họa sĩ ở ba miền. Nhờ đó, tôi như được tiếp thêm năng lượng và có nhiều ý tưởng mới mẻ cho chặng đường sáng tác tiếp theo”.

Có thể thấy ngay từ tên gọi “Duyên sắc ba miền”, triển lãm đã gợi mở về sự kết nối, đồng điệu cùng nét đẹp riêng của từng cá tính sáng tạo. “Duyên” là sự hội ngộ, là nhịp cầu gắn kết những tâm hồn nghệ thuật; “Sắc” là vẻ đẹp và dấu ấn riêng biệt thể hiện qua từng tác phẩm.

Qua 43 tác phẩm của 21 nữ họa sĩ đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, công chúng có cơ hội khám phá những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, con người, ký ức và cuộc sống; đồng thời cảm nhận trọn vẹn những rung động, suy tư mà các nữ nghệ sĩ gửi gắm qua ngôn ngữ hội họa.

“Từ ba miền đất nước, các họa sĩ mang đến triển lãm những trải nghiệm, cảm xúc và quan niệm nghệ thuật riêng, cùng tạo nên một không gian giao lưu, chia sẻ và đối thoại nghệ thuật đầy ý nghĩa. Triển lãm không chỉ là dịp để công chúng thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật, mà còn góp phần kết nối nghệ sĩ với công chúng, khuyến khích sức sáng tạo trong giới nữ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ.