Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với phụ nữ và thanh niên

Đoàn viên thanh niên phường Quảng Phú tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QUANG SƠN.

Hội nghị ghi nhận hơn 20 ý kiến của các đại biểu liên quan đến việc tạo thêm sân chơi cho thanh thiếu nhi; tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tập huấn kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Các ý kiến cũng đề xuất hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ để phục vụ du lịch và quan tâm hỗ trợ phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh như rác thải không bỏ đúng nơi quy định, sạt lở đường giao thông, thiếu nước sạch; vận động các nguồn lực cùng chung tay thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và chăm lo trẻ em mồ côi.

Lãnh đạo phường Quảng Phú ghi nhận các ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: QUANG SƠN.

Lãnh đạo địa phương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, xem xét giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời sẽ nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát huy vai trò của thanh niên, phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.