Ngày 23/11, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu (12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, TP Hà Nội).

Đây là sự kiện nhiều ý nghĩa hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Xuân Huy phát biểu khai mạc triển lãm.

Trong diễn văn khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, trong giai đoạn 1858 - 1945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng tại Việt Nam. Những công trình còn tồn tại đến nay đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị.

Trong bối cảnh đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay, việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc được hình thành qua lịch sử có ý nghĩa thiết thực, góp phần hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Cùng với lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, dịp này, nhiều món quà lưu niệm giàu ý nghĩa và công trình nghiên cứu công phu được Ban tổ chức trao tặng các đại biểu.

Theo Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, để làm sáng rõ lịch sử hình thành, biến đổi và giá trị của các công trình, tài liệu lưu trữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch, hồ sơ thiết kế, thi công, văn bản hành chính và hình ảnh do các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp bảo quản là những bằng chứng xác thực, giúp tái hiện diện mạo công trình trong bối cảnh lịch sử, đô thị và xã hội đương thời. Từ nguồn tư liệu đó, Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh tiêu biểu về khoảng 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước để giới thiệu tại triển lãm.

Đặc biệt, không dừng lại ở hình thức trưng bày truyền thống, Triển lãm đã ứng dụng các giải pháp thiết kế, trình chiếu và công nghệ hiện đại, tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động. Sự đồng hành của Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc AA, các chuyên gia, kiến trúc sư và các đơn vị liên quan đã góp phần kết nối tài liệu lưu trữ với tri thức chuyên môn và cách thể hiện sáng tạo, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Xuân Huy cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Đáng chú ý, Triển lãm còn góp phần lan tỏa giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương - khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Dự kiến, việc trao Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới đối với khối tài liệu này sẽ được tổ chức vào tháng 4/2027.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Xuân Huy cũng khẳng định: Triển lãm không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành Lưu trữ mà còn thể hiện trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, đưa ký ức lịch sử trong các kho lưu trữ đến gần hơn với đời sống xã hội, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Hình thức trưng bày truyền thống kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần phát huy giá trị tư liệu tốt hơn qua triển lãm.

Theo Thứ trưởng Cao Xuân Huy, Triển lãm là minh chứng sống động trong việc hiện thực hóa Ý định thư đã ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Pháp trong lĩnh vực lưu trữ, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Triển lãm đồng thời góp phần khẳng định giá trị lịch sử và tính xác thực của khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương đang được bảo quản tại tại hai nước.

Thứ trưởng Cao Xuân Huy cũng nhấn mạnh, tài liệu lưu trữ quốc gia không chỉ là đối tượng quản lý, bảo quản đơn thuần mà thực sự là bộ phận cấu thành quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, là nguồn lực đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử, phát triển văn hóa và phục vụ xã hội.

Vì vậy, bảo quản an toàn tài liệu phải luôn gắn chặt với tổ chức khai thác, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu. Ngành Lưu trữ cần tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ quản lý, bảo quản sang chủ động công bố, giới thiệu và phát huy giá trị tài liệu, lấy hiệu quả phục vụ nghiên cứu, học tập, sáng tạo và nhu cầu tiếp cận thông tin, tiếp cận văn hóa của nhân dân làm thước đo quan trọng.

Khách tham quan trong ngày đầu tiên diễn ra triển lãm.

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858 - 1945 trong tài liệu lưu trữ” gồm 2 phần.

Phần thứ nhất giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, qua đó tái hiện dấu ấn kiến trúc Pháp trong không gian đô thị Việt Nam. Những bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, hình ảnh và tài liệu liên quan giúp công chúng tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình, sự giao thoa và tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Phần thứ hai tập trung giới thiệu tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945. Thông qua các bản đồ, bản vẽ và hồ sơ quy hoạch, công chúng có thể hình dung những định hướng tổ chức không gian đô thị qua từng thời kỳ, sự thay đổi về cấu trúc đô thị và mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức chưa công bố ngày kết thúc triển lãm.