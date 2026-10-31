Đối thoại giữa Điện lực Phan Thiết với Nhân dân: Lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc về điện

Từ trái qua: Các đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết chủ trì tọa đàm

Tham dự tọa đàm có các đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Với chủ đề “Vì Nhân dân phục vụ” và thông điệp: Kết nối - Lắng nghe - Chia sẻ - Đồng hành”, tọa đàm nhằm tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến cung cấp và sử dụng điện trên địa bàn. Song song, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phương, đơn vị cung cấp điện và Nhân dân…

Người dân dự tọa đàm

Đại diện Điện lực Phan Thiết cho biết, toàn phường có hơn 20.000 khách hàng sử dụng điện, chiếm khoảng 23% tổng số khách hàng do Điện lực quản lý. Trong đó có 19.820 khách hàng sinh hoạt và 220 khách hàng thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, đơn vị. Hệ thống cung cấp điện gồm 92 trạm biến áp công cộng và 167 trạm biến áp chuyên dùng. Sản lượng điện thương phẩm bình quân khoảng 7,8 triệu kWh/tháng.

Trên địa bàn có khoảng 23 km đường dây trung áp thuộc tài sản ngành điện, 5 km đường dây trung áp thuộc tài sản khách hàng và 60 km đường dây hạ áp. Với phụ tải đa dạng, điện lực duy trì kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế sự cố, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Người dân Phan Thiết trao đổi ý kiến

Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ cơ sở đã được Nhân dân gửi gắm đến chính quyền và ngành điện. Người dân đề xuất ngành điện tiếp tục quan tâm phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng (App) đến từng hộ gia đình để nhân dân sử dụng thuận tiện.

Về hạ tầng lưới điện và an toàn, đại diện một số tổ dân phố phản ánh tình trạng các trụ điện đi sâu vào trong hẻm còn ít, cần được khảo sát lắp đặt thêm. Bên cạnh, một số tuyến đường hệ thống dây điện chằng chịt, lượng dây quá nhiều, có đèn pha chiếu sáng chưa hợp lý. Ngoài ra, một số nắp đậy đồng hồ điện bị bong tróc, lỏng lẻo kém an toàn.

Người dân nêu ý kiến tại tọa đàm

Một số hộ dân cũng đặt vấn đề về giải pháp thắp sáng khu dân cư khi phường không thể phủ kín tất cả các tuyến hẻm, nhất là trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đòi hỏi phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Về thủ tục và quản lý, các ý kiến tập trung trao đổi về thủ tục hành chính liên quan đến ngành điện, kiểm tra định kỳ đồng hồ điện và sự phối hợp giải quyết trong thời gian tới.

Các ý kiến đối thoại sáng 31/10

Giải đáp các kiến nghị tại đối thoại, ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với các trụ điện cần thay mới hoặc bổ sung trong hẻm, ngành điện sẽ tiến hành thống kê, xin chủ trương để công ty mua sắm vật tư. Do nguồn lực có hạn, ngành điện mong nhận được sự thông cảm từ phía người dân và cam kết khi có cấp phát sẽ ưu tiên triển khai ngay tại những khu vực mất an toàn nhất.

Điện lực Phan Thiết phát tài liệu tuyên truyền đến người dân

Kết luận buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc nhấn mạnh: Điện năng là nhu cầu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân. Việc bảo đảm cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc phát biểu tại tọa đàm

UBND phường cam kết tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với Điện lực Phan Thiết trong việc theo dõi, tiếp nhận thông tin. Song song, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần bảo đảm an toàn điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn.