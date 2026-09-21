Đối thoại EU-Israel xoáy vào Gaza và bài toán ổn định Trung Đông

Cao ủy EU phụ trách Địa Trung Hải Dubravka Suica cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar về quan hệ EU-Israel và các nỗ lực phục hồi Gaza. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Theo Cao ủy EU, các bên cần xây dựng một chính quyền Palestine được cải tổ, hoạt động hiệu quả để tạo nền tảng cho quá trình phục hồi Gaza.

Đề cập Gaza, bà Dubravka Suica nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh phục hồi, đồng thời khẳng định, EU cần tiếp tục hợp tác với Israel để triển khai các dự án trên thực địa.

Hồi tháng 7, Cao ủy EU cho biết, liên minh cùng các đối tác đã khởi động sáng kiến hỗ trợ tài chính cho giai đoạn phục hồi sớm tại Gaza, tập trung khôi phục các dịch vụ xã hội và kinh tế thiết yếu, tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng và củng cố năng lực quản trị.

Bên cạnh đó, EU cũng phản đối động thái Israel mở rộng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây.

Liên minh này khẳng định, hoạt động này vi phạm luật pháp quốc tế, cản trở tiến trình hòa bình Israel-Palestine và gây trở ngại cho mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine.

Tuy nhiên, 27 quốc gia thành viên EU vẫn chưa có tiếng nói chung trong cách tiếp cận Israel. Cụ thể, trong khi một số nước có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Tel Aviv, những thành viên khác vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Israel.

Đáng chú ý, bất đồng giữa hai bên từng trở nên gay gắt hồi tháng 6, khi Ngoại trưởng Israel tuyên bố cắt mọi liên lạc với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Kaja Kallas.

(theo Reuters)